Coppa Davis 2019, sorteggio: l’avversaria dell’Italia sarà l’India in trasferta

Sorteggiata la Coppa Davis 2019: prima edizione per il torneo per nazioni di tennis al maschile che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Non ci sarà il solito tabellone ad eliminazione diretta, si giocherà il trofeo tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale.

Presente ovviamente anche l’Italia: la nazionale azzurra, testa di serie, è stata sorteggiata assieme all’India. Sorteggio piuttosto benevolo per la squadra guidata da Corrado Barazzutti: ci sarà bisogno però di volare in trasferta in terra asiatica, dunque il problema maggiore potrebbe essere quello del fattore campo (c’è la possibilità che si giochi addirittura sull’erba). La qualità dei vari Fognini e Berrettini comunque è di gran lunga superiore ai migliori indiani nel ranking ATP: nel singolare non dovrebbero esserci problemi, fa paura però il doppio, specialità dove eccelle il tennis indiano.

Il sorteggio

1-2 FEBBRAIO 2019

Turno preliminare

Belgio-Brasile (c)

Serbia-Uzbekistan (c)

(c) Australia-Bosnia

Italia-India (c)

(c) Germania-Ungheria

(c) Svizzera-Russia

(c) Kazakistan-squadre Europa/Africa ammesse in base al ranking dopo i play-off Gruppo 1 di fine ottobre

(c) Repubblica Ceca-Olanda

Svezia-Colombia (c)

(c) Austria-Cile

Canada-squadre Europa/Africa ammesse in base al ranking dopo i play-off Gruppo 1 di fine ottobre (c)

Giappone-Cina (c)













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: jctabb Shutterstock.com