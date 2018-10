Classifica Mondiale Moto3, GP Thailandia 2018: Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +26 in classifica

E’ Fabio Di Giannantonio (Honda) a conquistare il successo del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. Sull’inedito circuito di Buriram il centauro italiano ha prevalso al termine di una battaglia infinita in pista che avuto per protagonista il tricolore. Alle sue spalle infatti troviamo altri due centauri del Bel Paese: Lorenzo Dalla Porta (Honda) e Dennis Foggia (KTM), quest’ultimo al suo primo podio nel Motomondiale. Una giornata però dolce-amara per l’Italia visto il contatto tra Enea Bastianini (Honda) e Marco Bezzecchi (KTM) finiti a terra in curva-12, favorendo di fatto lo spagnolo Jorge Martin (quarto) nella corsa iridata, non al 100% dal punto di vista fisico per problematiche al polso destro.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2018

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Jorge MARTIN Honda SPA 204 2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 178 3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 175 4 Enea BASTIANINI Honda ITA 133 5 Aron CANET Honda SPA 118 6 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 111 7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 108 8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 102 9 Marcos RAMIREZ KTM SPA 86 10 Andrea MIGNO KTM ITA 76

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo