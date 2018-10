Classifica Mondiale Moto3 2018: Jorge Martin si porta a +12 su Marco Bezzecchi dopo il GP a Phillip Island

Jorge Martin guadagna punti nella graduatoria del Mondiale 2018 di Moto3 dopo il GP d’Australia, a Phillip Island. Lo spagnolo per effetto del quinto posto finale e dello “zero” di Marco Bezzecchi, steso ancora una volta nella fasi concitate della corsa, ha portato il suo vantaggio a 12 lunghezze. Torna poi in auge Fabio Di Giannantonio: il romano, con il secondo posto di quest’ultima gara, è a -20 dal compagno di squadra e rientra nuovamente in gioco per la partita mondiale.

CLASSIFICA MONDIALE 2018 MOTO3 (TOP-10)

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Jorge MARTIN Honda SPA 215 2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 203 3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 195 4 Enea BASTIANINI Honda ITA 150 5 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 131 6 Aron CANET Honda SPA 128 7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 116 8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 115 9 Albert ARENAS KTM SPA 94 10 Marcos RAMIREZ KTM SPA 90













Foto: Valerio Origo