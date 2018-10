Moto3, GP Australia 2018: risultati e classifica gara. Vince Arenas davanti a Di Giannantonio e al sorprendente Vietti. Bezzecchi steso, Martin (5°) guadagna punti

Lo spagnolo Albert Arenas trionfa nel GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto3. Al termine di una corsa folle, con cadute eccellenti, lo spagnolo in sella alla KTM precede in volata i nostri Fabio Di Giannantonio (Honda) e il sorprendente Celestino Vietti (KTM), alla seconda gara nel Motomondiale e in sella alla moto dello Sky Racing Team VR46 in sostituzione di Nicolò Bulega. Jorge Martin (Honda), quinto, guadagna punti importanti in classifica generale (+12) nei confronti di uno sfortunato Marco Bezzecchi che, dopo aver rimontato alla grande, è stato tamponato dall’argentino Gabriel Rodrigo, finendo anzitempo la sua gara. Un vero peccato per il romagnolo.

Pronti, via e Martin cerca subito di prendere l’iniziativa per creare del margine, venendo però risucchiato dalle scie mentre Bezzecchi risale in dodicesima posizione. Molto bene Arbolino in quinta posizione e Foggia in nona. Spinge il “Bez” nel tentativo di recuperare nel più breve tempo possibile, rientrando nella top-10 in un amen. Errore alla curva-4 del leader del campionato che, arrivando lungo, viene riassorbito dal gruppo degli “assatanati”, scadendo in sesta piazza.

Una lotta pazzesca in un gruppo di quindici piloti che vede Martin (settimo) e Bezzecchi (nono) confrontarsi side by side sfiorandosi quasi ad ogni curva. Si aprono tutti a “fisarmonica” all’ingresso della 1 e il romagnolo, approfittando dell’effetto scia, si porta in testa mentre Martin si vede invischiato nelle retrovie. Tornate spettacolari e rimescolamento di carte continuo con il “Bez” al comando e altri tre italiani in lizza per il podio: Foggia, Arbolino e Dalla Porta.

Ai -13 un episodio che potrebbe condizionare il campionato: Rodrigo sbaglia completamente il punto di frenata centrando in pieno Bezzecchi che per la seconda volta finisce a terra non per proprie responsabilità.

DRAMA!!! 💢@Marco12_B is taken out for the second time in three races!@gabrirodrigo19 is the guilty party this time! 😣#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/6hPCDOza3W — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 28, 2018

Esce di scena anche Dalla Porta che perde l’anteriore in curva-2 mentre Di Giannantonio e il rookie Vietti si fanno vedere nella lotta. Una corsa incerta per la scia che aiuta tantissimo e non consente nessuno strappo. Al penultimo giro, purtroppo, vengono a contatto Foggia e Arbolino, tirandosi fuori dalla questa furiosa battaglia. Al termine di un’ultima tornata da urlo è Arenas a trionfare, davanti a Di Giannantonio ed a un Vietti strepitoso.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA 2018 – MOTO3

1 25 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 37’48.073 162.3

2 20 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 37’48.125 162.3 0.052

3 16 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 37’48.132 162.3 0.059

4 13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 37’48.154 162.3 0.081

5 11 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 37’48.172 162.3 0.099

6 10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 37’48.227 162.3 0.154

7 9 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 37’48.261 162.3 0.188

8 8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 37’48.308 162.3 0.235

9 7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 37’48.401 162.3 0.328

10 6 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 37’48.479 162.3 0.406

11 5 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 37’48.648 162.3 0.575

12 4 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 37’48.962 162.3 0.889

13 3 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 37’49.060 162.3 0.987

14 2 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 37’49.062 162.3 0.989

15 1 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 37’50.221 162.2 2.148

16 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 38’22.773 159.9 34.700

17 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 38’23.042 159.9 34.969

18 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 38’27.440 159.6 39.367

19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 38’36.127 159.0 48.054

20 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 38’37.043 158.9 48.970













