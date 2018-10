Classifica Mondiale Moto2 2018: Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island

Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi.

CLASSIFICA MONDIALE 2018 MOTO2 (TOP-10)

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco BAGNAIA Kalex ITA 288 2 Miguel OLIVEIRA KTM POR 252 3 Brad BINDER KTM RSA 193 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 152 5 Joan MIR Kalex SPA 149 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 148 7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 131 8 Xavi VIERGE Kalex SPA 126 9 Luca MARINI Kalex ITA 122 10 Fabio QUARTARARO Speed Up FRA 117













Foto: Valerio Origo