Moto2, GP Australia 2018: risultati e classifica gara. Vince Brad Binder in volata davanti a Mir, Marini quinto, Bagnaia 12° alle spalle di Oliveira 11°

Brad Binder si aggiudica il GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Phillip Island il sudafricano, in sella alla KTM, ha preceduto in un arrivo palpitante in volata lo spagnolo Joan Mir e l’altro iberico Xavi Vierge. Una gara molto equilibrata in cui Binder si è imposto con merito, essendo quello che ha sbagliato meno. Quinta piazza per un buon Luca Marini, in lotta per il podio fino all’ultimo ma poi costretto ad alzare bandiera bianca. Corsa di sofferenza per il leader del campionato Francesco Bagnaia che ha chiuso 12° perdendo però solo un punto nel confronto diretto con il portoghese Miguel Oliveira, giunto 11° al traguardo e poco brillante come il suo rivale. Da segnalare la scivolata nelle prime battute del poleman Mattia Pasini.

Venendo alla cronaca, ottima partenza di Pasini, tallonato subito da Viege e Binder, mentre Bagnaia, strepitoso, risale in settima piazza in un amen, mettendosi alle spalle del compagno di squadra Marini. Neanche il tempo di annotare la classifica che il “Paso” finisce per le terre, all’esterno della curva-4, lasciando spazio ai suoi avversari. Marini, Baldassarri e Bagnaia occupano la quinta, sesta e settima posizione mentre Oliveira è decimo.

La verve di “Pecco” però non è la solita e infatti in breve tempo decade in 12° alle spalle anche di Oliveira (10°). Nel frattempo Binder, Vierge, Lecuona e Aegerter scappano, creando un piccolo buco nei confronti del “Balda” (5°) a precedere Marini e Marquez. Bagnaia subisce anche l’attacco di Quartararo ed è 13°. Nella battaglia tra i fuggitivi, paga dazio Lecuona che scivola in curva-3. Approfitta della situazione Baldassarri che, terzo, accorcia le distanze nei confronti dei primi due (Binder e Aegerter).

Fatica tantissimo Bagnaia che subisce il sorpasso di Schrotter e per sua fortuna il rivale portoghese è nelle sue stesse condizioni: 12° il lusitano e 13° il pilota nostrano. Il gruppo di testa si è fatto più nutrito con Mir on fire (5°) davanti a Marini. Bagnaia forza la staccata e si prende la dodicesima piazza, prevalendo nel confronto diretto in chiave iridata, ma Oliveira risponde subito, mettendosi alle spalle il centauro nostrano. Tra i piloti in lizza per il successo di tappa è battaglia: Baldassarri si porta in testa, davanti a Vierge, Fernandez ed a Binder.

Ai -3 arriva lungo al tornantino il centauro italiano del Team Pons che finisce anzitempo la sua gara. Ultima tornata estremamente combattuta con Binder trionfante davanti a Mir e a Vierge, Marini chiude quinto mentre il pilota piemontese termina 12° immediatamente alle spalle di Oliveira 11°.

ORDINE D’ARRIVO GP D’AUSTRALIA 2018 – MOTO2

1 25 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 39’23.427 169.3

2 20 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39’23.463 169.3 0.036

3 16 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 39’24.376 169.3 0.949

4 13 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 KALEX 39’24.384 169.3 0.957

5 11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 39’25.194 169.2 1.767

6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 39’25.909 169.2 2.482

7 9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39’27.186 169.1 3.759

8 8 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team KALEX 39’28.277 169.0 4.850

9 7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 39’29.677 168.9 6.250

10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 39’30.880 168.8 7.453

11 5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 39’32.102 168.7 8.675

12 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 39’33.152 168.6 9.725

13 3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39’33.214 168.6 9.787

14 2 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 39’34.636 168.5 11.209

15 1 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 39’37.503 168.3 14.076

16 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39’38.777 168.2 15.350

17 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 39’38.823 168.2 15.396

18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 39’46.657 167.7 23.230

19 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 39’57.163 166.9 33.736

20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 40’05.751 166.4 42.324

21 67 Bryan STARING AUS Tech 3 Racing TECH 3 40’15.724 165.7 52.297

22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 40’27.315 164.9 1’03.888













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI