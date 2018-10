Ciclismo, Mondiali Martigny 2020: le anticipazioni sul percorso. Sarà ancora da scalatori?

Un Mondiale tira l’altro. Si è corsa ieri la prova in linea in quel di Innsbruck, con Alejandro Valverde che ha agguantato la maglia iridata, pochi giorni fa è stato svelato il percorso per quanto riguarda quello del 2019, nello Yorkshire, ma si inizia già a pensare al 2020. L’edizione elvetica, di Martigny, che è andata a sostituire Vicenza, potrebbe mettere in scena un’altra prova dedicata agli scalatori puri.

Le anticipazioni infatti parlano di un percorso duro e con tante salite. Partenza da Aigle, arrivo a Martigny per più di 260 chilometri di gara. Prima parte come di consueto in linea: una trentina di chilometri pianeggianti e subito la prima difficoltà, il Col de Champex. Sono 11.1 chilometri quasi all’8% di pendenza media: una grossa insidia che potrebbe già dimezzare il gruppo principale se affrontata ad alto ritmo. Si andrà poi, dopo una lunga discesa, verso Sion, tanta pianura prima di entrare nel circuito: ben sette giri con il Col de la Petite-Forclaz a farla da padrone. Sono 3.9km al 10% di pendenza media con punte che superano anche il 15%. Dallo scollinamento al traguardo circa 13 chilometri tra discesa e pianura.

And THIS is how #Martigny2020 Men Elite Route can be.

Route will start from Aigle, then will face Champex and Sion to end on Petite-Forclaz.

Final circuit will be 19,5 Kms long and will be repeated seven times

Harder than #InnsbruckTirol2018

Route: https://t.co/bDcmfgh3iq pic.twitter.com/lJIy6hECyj

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 1, 2018