Ciclismo, UFFICIALE: Fernando Gaviria alla UAE Emirates, il colombiano lascia la Quick Step

Fernando Gaviria ha firmato un contratto triennale con la UAE Emirates. Arriva l’ufficialità di uno dei grandi colpi del ciclomercato, annunciato qualche settimana fa e ora messo nero su bianco: il forte velocista colombiano ha lasciato la Quick-Step Floors e si è accasato presso la formazione degli Emirati Arabi Uniti in cui milita anche Fabio Aru.

Il 24enne, che nelle ultime tre stagioni e mezza ha conquistato 34 vittorie, ha deciso di abbandonare la corazzata belga con cui era passato professionista nel 2015 e per le prossime tre stagioni militerà per la formazione guidata a Beppe Saronni. Il sudamericano si unirà ai nuovi compagni già a partire dal prossimo training camp in programma dal 30 ottobre. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal corridore che nel 2018 ha pagato la pressione dell’ormai ex compagno di squadra Elia Viviani: “Con questa maglia non nascondo il mio desiderio di voler lottare per le vittorie più grandi. Sono contento di poter correre con i miei connazionali Henao, Muñoz e Molano“.

🙌Welcome @FndoGaviria, who joins #UAETeamEmirates' cycling project! From tomorrow until Tuesday 30 October, he'll attend in UAE 🇦🇪 the team's camp with all his new mates. pic.twitter.com/j5hgxD2HM9 — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) October 24, 2018













Foto: Pier Colombo