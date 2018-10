Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: tappa importante per la qualificazione olimpica. I quartetti azzurri puntano a confermarsi

Questo fine settimana si svolgerà a Milton (Canada) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Sarà un appuntamento particolarmente importante in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti secondo i criteri di qualificazione, almeno uno dei tre migliori risultati stagionali deve essere stato raggiunto fuori dal proprio continente. I punti ottenuti in Canada peseranno quindi ancora di più.

L’Italia ha iniziato al meglio con una buona prestazione a Saint-Quentin-en-Yvelines e ora proverà a ripetersi anche in Nordamerica. I riflettori saranno puntati in particolare sui quartetti dell’inseguimento, che, pur con qualche assenza, potranno confermarsi sul podio. Al maschile non ci sarà Filippo Ganna, sostituito da Davide Plebani, mentre ritroveremo Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini che hanno timbrato il nuovo record italiano in Francia. In campo femminile assente invece Letizia Paternoster, con Simona Frapporti che prenderà il suo posto per affiancare Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli.

A livello individuale invece le maggiori speranze saranno riposte su Balsamo nell’omnium, che lo scorso anno chiuse al secondo posto a Santiago e ora proverà a tornare protagonista in questa specialità olimpica. Attenzione poi anche nello scratch a Rachele Barbieri e Francesco Lamon, entrambi ai piedi del podio a Milton.

Foto: Twitter Fci