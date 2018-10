Ciclismo, Tre Valli Varesine 2018: programma, orari e tv

È giunta alla 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. L’appuntamento è fissato per martedì 9, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, considerato che è una delle ultime opportunità stagionali per i big per mettersi in mostra. Non a caso le startlist presentano ogni anno una sfilza di nomi di cartello. Basti guardare il podio dell’anno scorso, quando a trionfare fu Alexandre Geniez in volata davanti a Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali, per immaginare quanto sia prestigioso vincere qui.

Di seguito tutte le informazioni sulla Tre Valli Varesine 2018: programma, orari e dove vederla.

MARTEDI’ 9 OTTOBRE

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo: 16:40-17:10 circa

TRE VALLI VARESINE 2018: DOVE VEDERLA

La corsa sarà visibile in diretta su Rai Sport a partire dalle 15:15 e in differita su Eurosport. Disponibile anche lo streaming live su Rai Play.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: trevallivaresine.com