Ciclismo, Calendario corse internazionali 2019: tutte le date e il programma di tutte le gare dell’anno

La UCI ha ufficialmente svelato il calendario professionistico di ciclismo per quanto riguarda il 2019. Si preannuncia una stagione particolarmente avvincente e appassionante che prevede addirittura 313 corse in giro per tutto il mondo. Le danze si apriranno con il Tour Down Under, in programma in Australia dal 15 al 20 gennaio anche se alcune gare di fine 2018 vengono considerate a tutti gli effetti come facenti parte della prossima annata. Il primo appuntamento in Europa sarà invece il GP La Marseillaise il 2 febbraio mentre è stato cancellato il Challenge Mallorca.

Primo appuntamento in Italia con il tradizionale Trofeo Laigueglia (17 febbraio), poi ci saranno le Strade Bianche il 9 marzo. Si incomincerà a fare davvero sul serio a metà marzo con Parigi-Nizza (10-17 marzo) e Tirreno-Adriatico (13-19 marzo) ad anticipare la Milano-Sanremo (23 marzo), prima Classica Monumento. Aprile è come sempre il mese delle Classiche del Nord: si incomincia il 7 con il Giro delle Fiandre, il 14 appuntamento con la Parigi-Roubaix, il 21 si disputerà la Amstel Gold Race e poi il 28 grande chiusura con la Liegi-Bastogne-Liegi.

I riflettori saranno poi puntati sulle tre grandi corse a tappe: Giro d’Italia (dall’11 maggio al 2 giugno), Tour de France (dal 6 al 28 luglio), Vuelta di Spagna (dal 24 agosto al 15 settembre). Nel mezzo la Clasica di San Sebastian (3 agosto) e gli Europei dal 7 all’11 agosto. Chiusura di stagione come sempre con i Mondiali (nello Yorkshire dal 21 al 29 settembre) e con il Giro di Lombardia (12 ottobre). Ultimi appuntamenti ufficiali il 20 ottobre: Japan Cup, Crono delle Nazioni, conclusione del Tour of Guangxi. Di seguito il calendario completo delle corse professionistiche 2019 con tutte le date e il programma dettagliato.

CALENDARIO CORSE PRINCIPALI 2019:

23 marzo Milano- Sanremo

7 aprile Giro delle Fiandre

14 aprile Parigi-Roubaix

21 aprile Amstel Gold Race

27 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

11 maggio – 2 giugno Giro d’Italia

6-28 luglio Tour de France

24 agosto – 15 settembre Vuelta di Spagna

7-11 agosto Europei

21-29 settembre Mondiali

12 ottobre Giro di Lombardia

CALENDARIO CORSE CICLISTICHE 2019:

Da A Corsa Country Class 23/10/2018 31/10/2018 Tour of Hainan PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.HC 23/10/2018 01/11/2018 58 Vuelta a Guatemala GUATEMALA 2.2 26/10/2018 04/11/2018 Tour du Faso BURKINA FASO 2.2 04/11/2018 11/11/2018 Tour de Singkarak INDONESIA 2.2 09/11/2018 11/11/2018 Tour of Quanzhou Bay PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.2 11/11/2018 11/11/2018 Tour de Okinawa JAPAN 1.2 14/11/2018 18/11/2018 Tour of Fuzhou PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.1 02/12/2018 04/12/2018 Tour of Belt and Road HONG KONG, CHINA 2.2 12/12/2018 12/12/2018 Gran Premio FECOCI COSTA RICA 1.2 13/12/2018 13/12/2018 Gran Premio Comite Olímpico Nacional COSTA RICA 1.2 16/12/2018 25/12/2018 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica COSTA RICA 2.2 19/01/2019 19/01/2019 Gravel and Tar NEW ZEALAND 1.2 15/01/2019 20/01/2019 Santos Tour Down Under AUSTRALIA 2.UWT 21/01/2019 24/01/2019 Tour de Indonesia INDONESIA 2.1 20/01/2019 27/01/2019 Vuelta a San Juan Internacional – 36 Edicion ARGENTINA 2.1 21/01/2019 27/01/2019 La Tropicale Amissa Bongo GABON 2.1 23/01/2019 27/01/2019 New Zealand Cycle Classic NEW ZEALAND 2.2 27/01/2019 27/01/2019 Cadel Evans Great Ocean Road Race AUSTRALIA 1.UWT 30/01/2019 03/02/2019 Herald Sun Tour AUSTRALIA 2.1 03/02/2019 03/02/2019 Grand Prix Cycliste la Marseillaise FRANCE 1.1 09/02/2019 09/02/2019 Grand Prix Gazipasa TURKEY 1.2 06/02/2019 10/02/2019 Volta a la Comunitat Valenciana SPAIN 2.1 06/02/2019 10/02/2019 Etoile de Bessèges FRANCE 2.1 10/02/2019 10/02/2019 Grand Prix Alanya TURKEY 1.2 08/02/2019 12/02/2019 Ronda Philipinas PHILIPPINES 2.2 12/02/2019 17/02/2019 Colombia 2.1 COLOMBIA 2.1 14/02/2019 17/02/2019 Tour de la Provence FRANCE 2.1 17/02/2019 17/02/2019 Trofeo Laigueglia ITALY 1.HC 17/02/2019 17/02/2019 Clasica de Almeria SPAIN 1.HC 15/02/2019 19/02/2019 Champ. Continentaux d’Afrique CAC / CAC African Continental Championships ETHIOPIA CC 16/02/2019 21/02/2019 Tour of Oman OMAN 2.HC 17/02/2019 21/02/2019 Le Tour de Filipinas PHILIPPINES 2.2 20/02/2019 24/02/2019 Volta ao Algarve em Bicicleta PORTUGAL 2.HC 20/02/2019 24/02/2019 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol SPAIN 2.HC 21/02/2019 24/02/2019 Tour of Antalya TURKEY 2.2 22/02/2019 24/02/2019 51ème tour cycliste international du Haut Var FRANCE 2.1 24/02/2019 02/03/2019 UAE Tour UNITED ARAB EMIRATES 2.UWT 02/03/2019 02/03/2019 Omloop Het Nieuwsblad Elite BELGIUM 1.UWT 02/03/2019 02/03/2019 Faun Environnement – Classic de l’Ardèche Rhône Crussol FRANCE 1.1 24/02/2019 03/03/2019 Tour du Rwanda RWANDA 2.1 25/02/2019 03/03/2019 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. DOMINICAN REPUBLIC 2.2 03/03/2019 03/03/2019 International Rhodes Grand Prix GREECE 1.2 03/03/2019 03/03/2019 Kuurne-Bruxelles-Kuurne BELGIUM 1.HC 05/03/2019 05/03/2019 Le Samyn BELGIUM 1.1 06/03/2019 06/03/2019 Trofej Umag – Umag Trophy CROATIA 1.2 09/03/2019 09/03/2019 Grand Prix Velo Alanya TURKEY 1.2 09/03/2019 09/03/2019 Trofej Pore – Pore Trophy CROATIA 1.2 09/03/2019 09/03/2019 Strade Bianche ITALY 1.UWT 06/03/2019 10/03/2019 Vuelta Ciclista a Chiloe CHILE 2.2 08/03/2019 10/03/2019 International Tour of Rhodes GREECE 2.2 10/03/2019 10/03/2019 43ste Rabobank Dorpenomloop Rucphen NETHERLANDS 1.2 10/03/2019 10/03/2019 GP Industria & Artigianato ITALY 1.HC 10/03/2019 10/03/2019 Grote prijs Jean-Pierre Monseré BELGIUM 1.1 10/03/2019 10/03/2019 Grand Prix Justiniano Hotels TURKEY 1.2 10/03/2019 10/03/2019 Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini FRANCE 1.2 10/03/2019 17/03/2019 Paris-Nice FRANCE 2.UWT 14/03/2019 17/03/2019 Istarsko Proljee – Istrian Spring Trophy CROATIA 2.2 15/03/2019 17/03/2019 Oceania Road Cycling Championships AUSTRALIA CC 17/03/2019 17/03/2019 104^ Popolarissima ITALY 1.2 17/03/2019 17/03/2019 Classica da Arrabida – Cyclin’Portugal PORTUGAL 1.2 17/03/2019 17/03/2019 Ronde van Drenthe NETHERLANDS 1.HC 17/03/2019 17/03/2019 Paris-Troyes FRANCE 1.2 13/03/2019 19/03/2019 Tirreno-Adriatico ITALY 2.UWT 20/03/2019 20/03/2019 Danilith Nokere Koerse BELGIUM 1.HC 17/03/2019 21/03/2019 Tour de Taiwan CHINESE TAIPEI 2.1 22/03/2019 22/03/2019 Bredene Koksijde Classic BELGIUM 1.HC 23/03/2019 23/03/2019 Milano-Sanremo ITALY 1.UWT 22/03/2019 24/03/2019 Tour de Tochigi JAPAN 2.2 24/03/2019 24/03/2019 Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut FRANCE 1.HC 29/03/2019 29/03/2019 E3 Harelbeke BELGIUM 1.UWT 29/03/2019 29/03/2019 Fatih Sultan Mehmet Edirne Race TURKEY 1.2 30/03/2019 30/03/2019 Classic Loire Atlantique FRANCE 1.1 30/03/2019 30/03/2019 Fatih Sultan Mehmet Kirklareli Race TURKEY 1.2 24/03/2019 31/03/2019 Le Tour de Langkawi MALAYSIA 2.HC 25/03/2019 31/03/2019 Tour de Normandie FRANCE 2.2 25/03/2019 31/03/2019 Volta Ciclista a Catalunya SPAIN 2.UWT 27/03/2019 31/03/2019 Settimana Internazionale Coppi e Bartali ITALY 2.1 31/03/2019 31/03/2019 Gent-Wevelgem in Flanders Fields BELGIUM 1.UWT 31/03/2019 31/03/2019 Cholet – Pays de la Loire FRANCE 1.1 03/04/2019 03/04/2019 Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre BELGIUM 1.UWT 05/04/2019 05/04/2019 Route Adélie de Vitré FRANCE 1.1 01/04/2019 06/04/2019 The Princess Maha Chackri Sirindhorn’s Cup “Tour of Thailand” THAILAND 2.1 06/04/2019 06/04/2019 Volta Limburg Classic NETHERLANDS 1.1 06/04/2019 06/04/2019 Gran Premio Miguel Indurain SPAIN 1.1 04/04/2019 07/04/2019 Joe Martin Stage Race UNITED STATES OF AMERICA 2.2 04/04/2019 07/04/2019 Konya Tour of Mevlana TURKEY 2.2 07/04/2019 07/04/2019 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres BELGIUM 1.UWT 07/04/2019 07/04/2019 La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire – Trophée Harmonie Mutuelle FRANCE 1.1 07/04/2019 07/04/2019 Vuelta Ciclista a La Rioja SPAIN 1.1 07/04/2019 07/04/2019 GP Adria Mobil SLOVENIA 1.2 10/04/2019 10/04/2019 Scheldeprijs BELGIUM 1.HC 09/04/2019 12/04/2019 Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire FRANCE 2.1 08/04/2019 13/04/2019 Itzulia Basque Country SPAIN 2.UWT 10/04/2019 14/04/2019 Tour of Israel ISRAEL 2.1 12/04/2019 14/04/2019 Circuit des Ardennes International FRANCE 2.2 14/04/2019 14/04/2019 65 Klasika Primavera de Amorebieta SPAIN 1.1 14/04/2019 14/04/2019 Paris-Roubaix FRANCE 1.UWT 16/04/2019 16/04/2019 Paris-Camembert FRANCE 1.1 17/04/2019 17/04/2019 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne BELGIUM 1.HC 20/04/2019 20/04/2019 Tour du Finistère FRANCE 1.1 20/04/2019 20/04/2019 Arno Wallaard Memorial NETHERLANDS 1.2 12/04/2019 21/04/2019 Vuelta Ciclista del Uruguay URUGUAY 2.2 16/04/2019 21/04/2019 Presidential Cycling Tour of Turkey TURKEY 2.UWT 21/04/2019 21/04/2019 Amstel Gold Race NETHERLANDS 1.UWT 22/04/2019 22/04/2019 Tro-Bro Léon FRANCE 1.1 24/04/2019 24/04/2019 La Flèche Wallonne BELGIUM 1.UWT 22/04/2019 26/04/2019 Tour of the Alps ITALY 2.HC 27/04/2019 27/04/2019 Visegrad 4 Bicycle Race – GP Czech Republic CZECH REPUBLIC 1.2 27/04/2019 27/04/2019 PWZ Zuidenveld Tour NETHERLANDS 1.2 25/04/2019 28/04/2019 Tour of Mersin TURKEY 2.2 27/04/2019 28/04/2019 Tour du Jura Cycliste FRANCE 2.2 28/04/2019 28/04/2019 Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland POLAND 1.2 28/04/2019 28/04/2019 Giro dell’Appennino ITALY 1.1 28/04/2019 28/04/2019 Liège-Bastogne-Liège BELGIUM 1.UWT 28/04/2019 28/04/2019 15th Rutland – Melton Cicle Classic GREAT BRITAIN 1.2 25/04/2019 01/05/2019 Le Tour de Bretagne Cycliste FRANCE 2.2 01/05/2019 01/05/2019 Classica Aldeias do Xisto – Cyclin’Portugal PORTUGAL 1.2 01/05/2019 01/05/2019 Eschborn-Frankfurt GERMANY 1.UWT 01/05/2019 01/05/2019 31 memoria Andrzeja Trochanowskiego POLAND 1.2 04/05/2019 04/05/2019 Ronde van Overijssel NETHERLANDS 1.2 04/05/2019 04/05/2019 GP Himmerland Rundt DENMARK 1.2 30/04/2019 05/05/2019 Tour de Romandie SWITZERLAND 2.UWT 01/05/2019 05/05/2019 Five Rings of Moscow RUSSIAN FEDERATION 2.2 01/05/2019 05/05/2019 Tour of the Gila UNITED STATES OF AMERICA 2.2 02/05/2019 05/05/2019 Campeonato Panamericano de Ruta MEXICO CC 02/05/2019 05/05/2019 Tour of Mesopotamia TURKEY 2.2 02/05/2019 05/05/2019 Tour de Yorkshire GREAT BRITAIN 2.1 03/05/2019 05/05/2019 Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo SPAIN 2.1 05/05/2019 05/05/2019 Circuito del Porto – Trofeo Arvedi ITALY 1.2 05/05/2019 05/05/2019 Skive-Løbet DENMARK 1.2 11/05/2019 11/05/2019 Visegrad 4 Kerekparverseny HUNGARY 1.2 11/05/2019 11/05/2019 111th Scandinavian Race in Uppsala 1909-2019 SWEDEN 1.2 11/05/2019 11/05/2019 Sundvolden GP NORWAY 1.2 09/05/2019 12/05/2019 Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid SPAIN 2.1 09/05/2019 12/05/2019 Rhône-Alpes Isère Tour FRANCE 2.2 10/05/2019 12/05/2019 CCC Tour – Grody Piastowskie POLAND 2.2 10/05/2019 12/05/2019 Sri Lanka T-Cup SRI LANKA 2.2 12/05/2019 12/05/2019 73ste Profronde van Noord-Holland NETHERLANDS 1.2 12/05/2019 12/05/2019 Flèche Ardennaise BELGIUM 1.2 12/05/2019 12/05/2019 Visegrad 4 Bicycle Race- GP Slovakia SLOVAKIA 1.2 12/05/2019 12/05/2019 Ringerike GP NORWAY 1.2 12/05/2019 12/05/2019 Grand Prix de la Somme « Conseil Départemental 80» FRANCE 1.2 12/05/2019 18/05/2019 Amgen Tour of California UNITED STATES OF AMERICA 2.UWT 14/05/2019 19/05/2019 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France FRANCE 2.HC 17/05/2019 19/05/2019 Vuelta Aragón SPAIN 2.1 17/05/2019 19/05/2019 Tour d’Eure-et-Loir FRANCE 2.2 23/05/2019 25/05/2019 Tour of Estonia ESTONIA 2.1 19/05/2019 26/05/2019 Rás Tailteann IRELAND 2.2 19/05/2019 26/05/2019 Tour of Japan JAPAN 2.1 23/05/2019 26/05/2019 PRUride PH PHILIPPINES 2.2 24/05/2019 26/05/2019 Tour de l’Ain FRANCE 2.1 24/05/2019 26/05/2019 Hammer Stavanger NORWAY 2.1 24/05/2019 26/05/2019 A Travers les Hauts de France FRANCE 2.2 26/05/2019 26/05/2019 Grote Prijs Marcel Kint BELGIUM 1.1 26/05/2019 30/05/2019 Tour of Taiyuan PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.2 30/05/2019 30/05/2019 Circuit de Wallonie BELGIUM 1.1 01/06/2019 01/06/2019 Grand Prix de Plumelec-Morbihan FRANCE 1.1 11/05/2019 02/06/2019 Giro d’Italia ITALY 2.UWT 29/05/2019 02/06/2019 Flèche du Sud LUXEMBOURG 2.2 29/05/2019 02/06/2019 Tour of Norway NORWAY 2.HC 30/05/2019 02/06/2019 Tour de Kumano JAPAN 2.2 31/05/2019 02/06/2019 Tour de la Mirabelle FRANCE 2.2 02/06/2019 02/06/2019 Rund um Köln GERMANY 1.1 02/06/2019 02/06/2019 Boucles de l’Aulne – Châteaulin FRANCE 1.1 02/06/2019 02/06/2019 65° Trofeo Alcide Degasperi ITALY 1.2 08/06/2019 08/06/2019 Dwars door de Vlaamse Ardennen BELGIUM 1.1 05/06/2019 09/06/2019 Skoda-Tour de Luxembourg LUXEMBOURG 2.HC 05/06/2019 09/06/2019 59. Tour de Serbie SERBIA 2.2 06/06/2019 09/06/2019 Boucles de la Mayenne FRANCE 2.1 07/06/2019 09/06/2019 Hammer Limburg NETHERLANDS 2.1 07/06/2019 09/06/2019 Cycling Tour of Bihor – Bellotto ROMANIA 2.1 09/06/2019 09/06/2019 Gran Premio Città di Lugano SWITZERLAND 1.1 09/06/2019 16/06/2019 Critérium du Dauphiné FRANCE 2.UWT 12/06/2019 16/06/2019 Baloise Belgium Tour BELGIUM 2.HC 12/06/2019 16/06/2019 Tour de Korea KOREA 2.1 13/06/2019 16/06/2019 Ronde de l’Oise FRANCE 2.2 13/06/2019 16/06/2019 Oberösterreichrundfahrt AUSTRIA 2.2 13/06/2019 16/06/2019 Grand Prix Cycliste de Saguenay CANADA 2.2 14/06/2019 16/06/2019 Tour of Malopolska POLAND 2.2 16/06/2019 16/06/2019 Midden-Brabant Poort Omloop NETHERLANDS 1.2 17/06/2019 17/06/2019 Mont Ventoux Dénivelé Challenge FRANCE 1.1 21/06/2019 21/06/2019 Dwars door het Hageland BELGIUM 1.1 22/06/2019 22/06/2019 Grand Prix Doliny Baryczy migród – XXIX Memoria Grundmanna i Wizowskiego POLAND 1.2 22/06/2019 22/06/2019 Heylen Vastgoed Heistse Pijl BELGIUM 1.1 15/06/2019 23/06/2019 Tour de Suisse SWITZERLAND 2.UWT 19/06/2019 23/06/2019 ZLM Tour NETHERLANDS 2.1 19/06/2019 23/06/2019 Tour de Beauce CANADA 2.2 19/06/2019 23/06/2019 Tour of Slovenia SLOVENIA 2.HC 20/06/2019 23/06/2019 La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi FRANCE 2.1 20/06/2019 23/06/2019 Le Tour de Savoie Mont Blanc FRANCE 2.2 23/06/2019 23/06/2019 IV Grand Prix Doliny Baryczy Milicz POLAND 1.2 23/06/2019 23/06/2019 Elfstedenronde BELGIUM 1.1 25/06/2019 25/06/2019 72 ° Halle Ingooigem BELGIUM 1.1 26/06/2019 26/06/2019 Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. BELGIUM 1.2 02/07/2019 02/07/2019 Trofeo Città di Brescia ITALY 1.2 03/07/2019 06/07/2019 Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques POLAND 2.2 04/07/2019 07/07/2019 Sibiu Cycling Tour ROMANIA 2.1 07/07/2019 07/07/2019 White Spot / Delta Road Race CANADA 1.2 12/07/2019 12/07/2019 Chrono Kristin Armstrong UNITED STATES OF AMERICA 1.2 09/07/2019 14/07/2019 Vuelta Ciclista a Miranda BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 2.2 11/07/2019 14/07/2019 GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho PORTUGAL 2.2 14/07/2019 14/07/2019 Giro del Medio Brenta ITALY 1.2 14/07/2019 14/07/2019 Entre Brenne et Montmorillonnais FRANCE 1.2 20/07/2019 20/07/2019 V4 Special Series Debrecen – Ibrany HUNGARY 1.2 21/07/2019 21/07/2019 Tokyo 2020 Test Event JAPAN 1.2 25/07/2019 25/07/2019 Grand Prix Cerami BELGIUM 1.1 25/07/2019 25/07/2019 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika SPAIN 1.1 14/07/2019 27/07/2019 Tour of Qinghai Lake PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.HC 24/07/2019 27/07/2019 60 Dookola Mazowsza POLAND 1.2 06/07/2019 28/07/2019 Tour de France FRANCE 2.UWT 23/07/2019 28/07/2019 Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima ITALY 2.1 26/07/2019 28/07/2019 Tour of Kosovo KOSOVO 2.2 28/07/2019 28/07/2019 Grand Prix de la ville de Pérenchies FRANCE 1.2 27/07/2019 31/07/2019 VOO-Tour de Wallonie BELGIUM 2.HC 31/07/2019 31/07/2019 Circuito de Getxo “Memorial Ricardo Otxoa” SPAIN 1.1 03/08/2019 03/08/2019 Hansa Bygg Kalmar Grand Prix Road Race SWEDEN 1.2 03/08/2019 03/08/2019 Clasica Ciclista San Sebastian SPAIN 1.UWT 31/07/2019 04/08/2019 Tour Alsace FRANCE 2.2 04/08/2019 04/08/2019 Fyen Rundt – Tour of Funen DENMARK 1.1 04/08/2019 04/08/2019 GP Kranj SLOVENIA 1.2 04/08/2019 04/08/2019 Prudential RideLondon-Surrey Classic GREAT BRITAIN 1.UWT 03/08/2019 05/08/2019 Kreiz Breizh Elites FRANCE 2.2 03/08/2019 09/08/2019 Tour de Pologne POLAND 2.UWT 31/07/2019 11/08/2019 Volta a Portugal Santander PORTUGAL 2.1 07/08/2019 11/08/2019 UEC Road European Championships STATELESS CC 11/08/2019 11/08/2019 KOGA Slag om Norg NETHERLANDS 1.1 11/08/2019 11/08/2019 Oita Urban Classic JAPAN 1.2 11/08/2019 11/08/2019 Antwerpse Havenpijl BELGIUM 1.2 13/08/2019 17/08/2019 Vuelta a Burgos SPAIN 2.HC 17/08/2019 17/08/2019 Puchar Mon POLAND 1.2 17/08/2019 17/08/2019 Memorial Henryka Lasaka POLAND 1.2 12/08/2019 18/08/2019 Binck Bank Tour STATELESS 2.UWT 12/08/2019 18/08/2019 The Larry H.Miller Tour of Utah UNITED STATES OF AMERICA 2.HC 14/08/2019 18/08/2019 Arctic Race of Norway NORWAY 2.HC 15/08/2019 18/08/2019 Czech Cycling Tour CZECH REPUBLIC 2.1 18/08/2019 18/08/2019 Puchar Uzdrowisk Karpackich POLAND 1.2 18/08/2019 18/08/2019 La Poly Normande FRANCE 1.1 20/08/2019 20/08/2019 GP Stad Zottegem BELGIUM 1.1 20/08/2019 20/08/2019 Grand Prix des Marbriers FRANCE 1.2 21/08/2019 21/08/2019 Veenendaal-Veenendaal Classic NETHERLANDS 1.1 21/08/2019 24/08/2019 Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine FRANCE 2.1 20/08/2019 25/08/2019 Baltic Chain Tour ESTONIA 2.2 21/08/2019 25/08/2019 PostNord Danmark Rundt – Tour of Denmark DENMARK 2.HC 22/08/2019 25/08/2019 Colorado Classic UNITED STATES OF AMERICA 2.HC 25/08/2019 25/08/2019 EuroEyes Cyclassics Hamburg GERMANY 1.UWT 25/08/2019 25/08/2019 Schaal Sels Merksem/ Johan Museeuw Classic BELGIUM 1.1 28/08/2019 28/08/2019 Druivenkoers – Overijse BELGIUM 1.1 27/08/2019 30/08/2019 Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine FRANCE 2.1 30/08/2019 30/08/2019 Great War Remembrance Race BELGIUM 1.1 31/08/2019 31/08/2019 Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke BELGIUM 1.1 29/08/2019 01/09/2019 Deutschland Tour GERMANY 2.HC 31/08/2019 01/09/2019 Tour of Almaty KAZAKHSTAN 2.1 01/09/2019 01/09/2019 Bretagne Classic – Ouest-France FRANCE 1.UWT 01/09/2019 01/09/2019 Ronde van Midden Nederland NETHERLANDS 1.2 01/09/2019 01/09/2019 Croatia- Slovenia SLOVENIA 1.2 01/09/2019 01/09/2019 75 eme Grand Prix International de la ville de Nogent-sur-Oise FRANCE 1.2 01/09/2019 01/09/2019 Grote Prijs Jef Scherens – Rondom Leuven BELGIUM 1.1 02/09/2019 04/09/2019 Tour of Xingtai PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.2 06/09/2019 06/09/2019 Hafjell TT NORWAY 1.2 05/09/2019 07/09/2019 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia ITALY 2.2 07/09/2019 07/09/2019 Brussels Cycling Classic BELGIUM 1.HC 07/09/2019 07/09/2019 Tour du Jura (Suisse) SWITZERLAND 1.2 07/09/2019 07/09/2019 Lillehammer GP NORWAY 1.2 04/09/2019 08/09/2019 Okolo jiznich Cech / Tour of South Bohemia CZECH REPUBLIC 2.2 06/09/2019 08/09/2019 Tour de Hokkaido JAPAN 2.2 08/09/2019 08/09/2019 GP de Fourmies / La Voix du Nord FRANCE 1.HC 08/09/2019 08/09/2019 Chrono Champenois Masculin International FRANCE 1.2 08/09/2019 08/09/2019 Gylne Gutuer NORWAY 1.2 08/09/2019 08/09/2019 Antwerp Port Epic / Sels Trophy BELGIUM 1.1 13/09/2019 13/09/2019 Grand Prix Cycliste de Québec CANADA 1.UWT 14/09/2019 14/09/2019 De Kustpijl BELGIUM 1.2 14/09/2019 14/09/2019 Coppa Agostoni – Giro delle Brianze ITALY 1.1 24/08/2019 15/09/2019 La Vuelta ciclista a España SPAIN 2.UWT 08/09/2019 15/09/2019 Ovo Energy Tour of Britain GREAT BRITAIN 2.HC 11/09/2019 15/09/2019 Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie SLOVAKIA 2.1 15/09/2019 15/09/2019 Grand Prix Cycliste de Montréal CANADA 1.UWT 15/09/2019 15/09/2019 Tour du Doubs FRANCE 1.1 15/09/2019 15/09/2019 Int. Raiffeisen Grand Prix Gratwein-Straßengel AUSTRIA 1.2 15/09/2019 15/09/2019 100° Coppa Bernocchi – 43° GP BPM ITALY 1.1 17/09/2019 18/09/2019 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini ITALY 2.1 18/09/2019 18/09/2019 La DH Famenne Ardenne Classic BELGIUM 1.1 18/09/2019 18/09/2019 Grand Prix de Wallonie BELGIUM 1.1 19/09/2019 19/09/2019 Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli ITALY 1.1 20/09/2019 20/09/2019 Kampioenschap van Vlaanderen BELGIUM 1.1 21/09/2019 21/09/2019 Memorial Marco Pantani ITALY 1.1 21/09/2019 21/09/2019 Primus Classic BELGIUM 1.HC 18/09/2019 22/09/2019 Turul Romaniei ROMANIA 2.1 22/09/2019 22/09/2019 Grand Prix d’Isbergues – Pas de Calais FRANCE 1.1 22/09/2019 22/09/2019 Gooikse Pijl BELGIUM 1.1 22/09/2019 22/09/2019 Trofeo Matteotti ITALY 1.1 22/09/2019 22/09/2019 Duo Normand FRANCE 1.1 25/09/2019 25/09/2019 Omloop van het Houtland Lichtervelde BELGIUM 1.1 26/09/2019 29/09/2019 Yavuz Sultan Selim Tour of Black Sea TURKEY 2.2 29/09/2019 29/09/2019 Paris-Chauny (classique) FRANCE 1.1 03/10/2019 03/10/2019 Sparkassen Münsterland Giro GERMANY 1.HC 05/10/2019 05/10/2019 Giro dell’Emilia ITALY 1.HC 02/10/2019 06/10/2019 Tour of Iran (Azarbaijan) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 2.1 06/10/2019 06/10/2019 Tour de Vendée FRANCE 1.1 06/10/2019 06/10/2019 Gran Premio Bruno Beghelli ITALY 1.HC 08/10/2019 08/10/2019 Tre Valli Varesine ITALY 1.HC 08/10/2019 08/10/2019 Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke BELGIUM 1.1 09/10/2019 09/10/2019 Milano-Torino ITALY 1.HC 10/10/2019 10/10/2019 Gran Piemonte ITALY 1.HC 10/10/2019 10/10/2019 Paris-Bourges FRANCE 1.1 05/10/2019 12/10/2019 Vuelta al Ecuador ECUADOR 2.2 08/10/2019 12/10/2019 Jelajah Malaysia MALAYSIA 2.2 12/10/2019 12/10/2019 Il Lombardia ITALY 1.UWT 12/10/2019 13/10/2019 Hammer Hong Kong HONG KONG, CHINA 2.1 13/10/2019 13/10/2019 Paris – Tours Elite FRANCE 1.HC 13/10/2019 13/10/2019 Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic BELGIUM 1.1 15/10/2019 20/10/2019 Gree-Tour of Guangxi PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.UWT 20/10/2019 20/10/2019 Chrono des Nations FRANCE 1.1 20/10/2019 20/10/2019 Japan Cup Cycle Road Race JAPAN 1.HC













Foto: Piancavallo – Foto LaPresse – Fabio Ferrari / Rcs