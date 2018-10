Ciclismo, Campionato italiano cronometro: giovedì si assegnano i titoli a Cavour. Moscon e Longo Borghini favoriti

Appuntamento davvero particolare ad inizio ottobre: la scarsa organizzazione infatti ha costretto a disputare il campionato italiano a cronometro di ciclismo su strada per le categorie elite nel periodo autunnale, a differenza dell’appuntamento consueto ad inizio estate. Giovedì 4 ottobre in scena in quel di Cavour sia la gara Elite femminile e che quella Open maschile.

Percorso

Partenza ed arrivo in quel di Cavour (provincia di Torino). Altimetria favorevole agli specialisti puri: il percorso infatti sarà completamente pianeggiante. Tornata da 20,5 chilometri: ovviamente gli uomini bisseranno, allungando sulla distanza di 41 chilometri, mentre ci sarà solo un giro al femminile.

Favoriti

Al maschile il nome più atteso è ovviamente quello di Gianni Moscon (Team Sky). Il trentino è davvero in formissima e lo ha dimostrato pochi giorni fa in Austria, nella prova in linea del Mondiale, chiusa in quinta piazza. Difficilmente battibile il fenomeno azzurro: altissime le probabilità di confermarsi campione. A lanciare la sfida ci saranno il padrone di casa Fabio Felline (Trek-Segafredo), già secondo nel 2017, e Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), coloro che hanno vestito la maglia italiana nella manifestazione iridata di settimana scorsa. Nomi da seguire anche quelli di Davide Martinelli (Quick-Step Floors) e Filippo Ganna (UAE Emirates). Tra le donne invece non dovrebbe avere problemi a conservare il tricolore Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro/Wiggle-High5). Tra le sfidanti Elena Pirrone (Fiamme Oro/Astana), Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon-SRAM) e Silvia Valsecchi (BePink).













