Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: azzurre strepitose! In finale per il primo posto nell’inseguimento a squadre

La seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista entra nel vivo ed è subito grande Italia. Nel secondo giorno di gare a Milton (Canada) mattinata dedicata al primo turno degli inseguimenti a squadre ed alle qualificazioni della Team Sprint.

Al femminile il quartetto azzurro diretto da Edoardo Salvoldi ha centrato una prestigiosa finale per il primo posto. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona Frapporti hanno migliorato il tempo fatto registrare in qualificazione e con un ottimo 4:19.626 hanno avuto ragione della Nuova Zelanda (4:19.851) al termine di un duello avvincente, giocato sul filo dei centesimi. In finale questo pomeriggio (notte in Italia) le nostre ragazze troveranno le campionesse d’Europa della Gran Bretagna che, con il tempo di 4:16.976, hanno superato agevolmente una Germania (4:20.540) in forte crescita e potenziale pericolo per le azzurre a breve termine. Neozelandesi e tedesche si affronteranno per il terzo gradino del podio, avendo fatto registrare rispettivamente terzo e quarto tempo complessivo. La prova delle azzurre acquista ulteriore valore considerando l’assenza di Letizia Paternoster, giovanissimo talento e stella della squadra.

Tra gli uomini assenti purtroppo i nostri portacolori. Il quartetto azzurro, privo di Filippo Ganna e Simone Consonni, ha infatti deluso le aspettative e con il 9° posto ottenuto ieri in qualificazione non ha potuto accedere alla seconda fase. La finale per la prima posizione vedrà contrapposti Danimarca (3:52.785) e Huub Wattbike Test Team (3:55.022), mentre il terzo posto sarà una questione tra Gran Bretagna (3:55.741) e Francia (3:55.531).

Nelle qualificazioni della Team Sprint, Italia presente soltanto tra le donne con la coppia composta da Gloria Manzoni e Miriam Vece. Le azzurre hanno fatto segnare un tempo di 34.745, molto lontano dalle posizioni di vertice, ottenendo una 16a posizione finale. A contendersi il podio in campo femminile saranno, in ordine di qualificazione, Australia (Kaarle McCulloch – Stephanie Morton, 32.693), Gazprom-Rusvelo, Olanda, Germania, Ucraina, Polonia, Nuova Zelanda e Francia. In campo maschile accedono invece alla seconda fase Olanda (Nils van Thoenderdaal – Harrie Lavreysen – Sam Ligtlee, 43.583), Beat Cycling Club, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Australia, Francia, Polonia e Repubblica Ceca.

Non si sono disputate invece le qualifiche dello Scratch maschile e femminile, inizialmente in programma. Dato il numero ridotto di partecipanti tutti gli atleti sono stati ammessi direttamente alla finale. Appuntamento quindi nel pomeriggio canadese con Michele Scartezzini e Rachele Barbieri che proveranno a giocarsi un piazzamento importante.

Foto: Twitter Federciclismo