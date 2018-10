Ciclismo, ranking Uci 2018 (1° ottobre): Alejandro Valverde sale in vetta al ranking, Italia terza nella classifica per nazioni

La prova in linea dei Mondiali di ciclismo riscrive parzialmente il ranking UCI: nella classifica individuale l’iberico Alejandro Valverde è in prima posizione, con quasi 600 punti di margine sul transalpino Julian Alaphilippe, mentre il britannico Simon Yates è in terza posizione. Elia Viviani scivola fuori dal podio ed è in quarta posizione, appena davanti allo slovacco Peter Sagan, quinto. Molto staccati gli altri componenti della top 10: il britannico Geraint Thomas è sesto, davanti al belga Greg Van Avermaet. Ottavo l’olandese Tom Dumoulin, nono il transalpino Romain Bardet, decimo il belga Tim Wellens.

Ranking UCI – Individuale (1 ottobre 2018) (Top 20)

1 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 3963 2 ALAPHILIPPE Julian FRA QUICK – STEP FLOORS 26 3391 .12 3 YATES Simon Philip GBR MITCHELTON – SCOTT 26 3160 4 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 29 3106 5 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 28 3092 6 THOMAS Geraint GBR TEAM SKY 32 2777 .25 7 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 33 2679 .47 8 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 28 2622 .19 9 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 28 2470 10 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 27 2463 11 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB 28 2393 .19 12 ROGLIČ Primož SLO TEAM LOTTO NL – JUMBO 29 2290 13 STUYVEN Jasper BEL TREK – SEGAFREDO 26 2155 14 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL ASTANA PRO TEAM 24 2118 15 FROOME Chris GBR TEAM SKY 33 2111 .68 16 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 28 2025 .25 17 VALGREN ANDERSEN Michael DEN ASTANA PRO TEAM 26 1986 18 DEMARE Arnaud FRA GROUPAMA – FDJ 27 1965 19 PINOT Thibaut FRA GROUPAMA – FDJ 28 1830 20 QUINTANA Nairo COL MOVISTAR TEAM 28 1788

Nella classifica per nazioni l’Italia è terza alle spalle del Belgio, primo, e della Francia, seconda. Ai piedi del podio l’Olanda, quarta, mentre la Spagna del novello campione del mondo è quinta. Sesta la Gran Bretagna, settima la Colombia. Molto staccati dai sudamericani i Paesi che chiudono la top 10: ottava l’Australia, nona la Danimarca, decima la Germania.

Ranking UCI – Nazioni (1 ottobre 2018) (Top 20)

1 BELGIO BEL 13847 .31 2 FRANCIA FRA 13519 .12 3 ITALIA ITA 12343 .79 4 OLANDA NED 11187 .45 5 SPAGNA ESP 11178 .89 6 GRAN BRETAGNA GBR 10573 .95 7 COLOMBIA COL 9288 .66 8 AUSTRALIA AUS 7855 .64 9 DANIMARCA DEN 6813 .36 10 GERMANIA GER 6267 .43 11 SLOVENIA SLO 6084 .71 12 POLONIA POL 4343 .67 13 NORVEGIA NOR 4015 .35 14 REPUBBLICA CECA CZE 3716 .71 15 SLOVACCHIA SVK 3677 .66 16 SVIZZERA SUI 3605 .97 17 AUSTRIA AUT 3523 .72 18 IRLANDA IRL 3397 19 PORTOGALLO POR 2827 .6 20 RUSSIA RUS 2667













