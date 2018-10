Ciclismo, Olimpiadi Giovanili 2018: risale l’Italia al maschile, ancora in corsa per il podio

Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne.

Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La squadra tricolore è in sesta piazza in classifica generale: 149 punti, a 25 lunghezze dal podio occupato dall’Ungheria. Davanti il Kazakistan dominante e il Lussemburgo.

Male invece tra le donne, in una prova non adatta alla squadra tricolore. Nona Sofia Collinelli, undicesima Giada Specia nella gara vinta dalla fortissima austriaca Laura Stigger. Danimarca, Austria e Gran Bretagna nelle prime tre posizioni per la classifica generale, Italia ottava con soli 118 punti.













Foto: Facebook VO2 Team Pink