Ciclismo, Olimpiadi Giovanili 2018: Italia sesta al femminile dopo la seconda giornata

Seconda giornata per quanto riguarda le combinate di ciclismo su strada alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Si sono disputate oggi le prove in linea sia al maschile che al femminile.

Italia piazzata abbastanza bene come squadra al femminile: 95 punti grazie alla sesta posizione di Sofia Collinelli odierna che valgono lo stesso piazzamento in classifica generale. Non bene invece oggi Giada Specia. A trionfare nella gara in linea è stato il Kazakistan con Pachschenko, 140 punti per le kazake che guidano davanti alla Danimarca, che dopo il trionfo di ieri si trovano a quota 114. Terza l’Austria a 107.

Molto male gli uomini. Non centrano punti Simone Avondetto e Tommaso Della Valle, che sono fuori dalla top-20. Kazakistan leader anche al maschile davanti a Lussemburgo e Danimarca.

Foto: FB VO2 Team Pink