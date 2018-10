Ciclismo, il 2019 sarà l’anno decisivo per Gianni Moscon. Un talento cristallino che ora deve trovare una dimensione da campione

Doveva essere questa la stagione della maturità e della crescita definitiva, invece una condizione non del tutto al 100% nei primi mesi dell’anno, quelli dedicati alle classiche, e la clamorosa esclusione dal Tour de France con annessa squalifica per cinque settimane in tutte le altre corse hanno bloccato Gianni Moscon a un livello che si era già visto nel 2017. Al Mondiale di Innsbruck, corso da capitano con una preparazione davvero limitata, si è visto però che il trentino sarà l’uomo su cui l’Italia dovrà puntare sin dal prossimo anno.

Un talento davvero cristallino, del quale ancora non si sono scoperti del tutto i limiti. Il corridore del Team Sky può essere considerato come uno dei pochi al mondo capace di destreggiarsi al meglio in tutte e cinque le Classiche Monumento: fino ad ora ha centrato top-5 alla Parigi-Roubaix e al Giro di Lombardia, ma ha le caratteristiche per fare bene anche a Milano-Sanremo, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro delle Fiandre. È mancata al momento un po’ di continuità, dote che potrà acquisire con l’esperienza e con il passare delle corse.

C’è bisogno però di trovare una dimensione da campione: ci riuscirà con il Team Sky? La squadra britannica sembrava essere quella ideale per la crescita del trentino, che però spesso e volentieri, come accaduto al Tour de France con Chris Froome, è chiamato a fare da gregario a compagni dal nome più altisonante. Per le classiche avrà sicuramente i suoi spazi, com’è già capitato: riuscirà a sfruttarli? Poi in cantiere molto probabilmente c’è ancora una piccola possibilità di trasformarsi in uomo da corse a tappe: le doti a cronometro e quelle in salita (proprio ieri si è imposto in un arrivo in vetta in Cina al Tour of Guangxi) sono ideali per effettuare un tentativo, è però ancora tutto da testare sulle grandi montagne, dove potrebbe far fatica con un fisico ancora troppo “pesante”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo