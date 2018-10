Ciclismo, GP Beghelli 2018: tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis, Sonny Colbrelli vuole la rivincita

Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale italiana.

Il tracciato, come da tradizione, non si presenta molto duro. Dopo un breve tratto di trasferimento fino al centro di Bologna, la gara nelle sue prime fasi si dirigerà da Monteveglio verso il circuito del Gessiere, da affrontare due volte. Poi si tornerà a Monteveglio per l’ingresso nel circuito di Zappolino, con dieci giri da percorrere. Il tracciato è lungo 13,3 km ed è caratterizzato dalla omonima salita, uno strappo di 1,5 km con pendenze che si aggirano intorno al 7%. Dallo scollinamento al traguardo ci saranno solamente 8 km in falsopiano. Bisognerà vedere quanti velocisti riusciranno a resistere e, soprattutto, se ci sarà un’azione da lontano vincente, cosa molto probabile.

L’anno scorso a vincere fu Luis Leon Sanchez che, con un attacco a 5 km dalla fine, anticipò i velocisti. Sul secondo gradino del podio si piazzò il nostro Sonny Colbrelli, davanti al connazionale Elia Viviani. La sfida tra i primi due, entrambi presenti nelle formazioni ufficiali annunciate dalle rispettive squadre, potrebbe ripetersi anche questa volta, con l’italiano che proverà a bissare il successo del 2015. La diretta TV sarà offerta da Rai Sport, quella streaming, invece, da PMG Sport.

Foto: Pier Colombo