Ciclismo, GP Beghelli 2018: Mollema anticipa il gruppo e vince in solitaria. Completano il podio Barbero e Belletti

Bauke Mollema (Trek Segafredo) ha vinto la 23ma edizione del Gp Beghelli, grazie ad un’azione in solitaria a 1,7 km dal traguardo, non arginata dal gruppo regolato da Carlos Barbero (Movistar) davanti a Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Juan José Lobato Del Valle (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) e Riccardo Minali (Astana) completano la top5, mentre arriva solo 10° il favorito Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Sesto posto per Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)..

La fuga, composta da 9 elementi (Luis Mas, Alexandr Kulikovskiy, Ben Hermans, Enrico Salvador, Fabio Mazzucco, Luca Raggio, Marco Bernardinetti, Emil Dima, Dario Puccioni), raggiunge un vantaggio massimo di circa 4’30”. Il gruppo dietro si muove a 5 giri dal termine quando escono dal plotone i due Astana Andriy Grivko e Miguel Angel Lopez (vincitore della passata edizione). A questo punto, le squadre iniziano ad organizzarsi e a tirare forte fino a quando, a 23 km dalla conclusione il duo della formazione kazaka viene ripreso insieme agli altri fuggitivi.

Sulla penultima ascesa dello Zappolino si muovono i big: Owain Doull, Matteo Trentin, Steven Kruijswijk, Davide Ballerini, Francesco Gavazzi, Egan Bernal, Bauke Mollema, Toms Skujins e Matteo Montaguti. Prima dell’ultima salita ci provano Mollema e Bernal, ma vengono ripresi ai -9 dal gruppetto da cui subito parte Trentin, che si porta dietro tutti gli altri, eccetto Montaguti e Gavazzi, i quali si staccano. Dal plotone, intanto, rientrano vari corridori tra i quali Colbrelli. Nelle fasi calde della preparazione alla volata ci prova prima Kruijswijk, stoppato, e poi Mollema che riesce, al contrario, a prendere quei pochi metri che gli consentono di arrivare in solitaria sul traguardo di Monteveglio.

ORDINE DI ARRIVO GP BEGHELLI 2018

1 Bauke Mollema 4h25’04”

2 Carlos Barbero a 6”

3 Manuel Belletti s.t.

4 Juan Josè Lobato s.t.

5 Riccardo Minali s.t.

6 Matteo Trentin s.t.

7 Leonardo Basso s.t.

8 Matthieu Ladagnous s.t.

9 Koen Bouwman s.t.

10 Sonny Colbrelli s.t.

Foto: Comunicato Rcs