Ciclismo, GP Beghelli 2018: orario d’inizio e come seguirlo in tv e streaming

Alle ore 11:45 di oggi prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli (Monteveglio-Monteveglio, 196,3 km). Il tracciato, come da tradizione, è insidioso ma non eccessivamente duro, il che potrebbe permettere ai velocisti bravi anche in brevi tratti di salita di giocarsi tutto in volata. Gli attaccanti, dal loro canto, cercheranno di anticipare con azioni da lontano. L’anno scorso a vincere fu Luis Leon Sanchez, proprio con uno scatto a 5 km dal traguardo, precedendo Sonny Colbrelli, che ci proverà anche oggi, ed Elia Viviani. La corsa dovrebbe concludersi intorno alle 16:25, poi dipenderà dalla media oraria tenuta dai corridori.

Di seguito tutte le informazioni sul GP Beghelli 2018: programma, orari e dove vederlo.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Gran Premio Bruno Beghelli (Monteveglio-Monteveglio, 196,3 km)

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo: 16:25 circa

GP BEGHELLI 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA

La corsa sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport e in diretta streaming su PMG Sport

Presentazione GP Beghelli

Il percorso ai raggi X

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com