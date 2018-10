Ciclismo, GP Beghelli 2018: il percorso ai raggi X. Decisivo il circuito di Zappolino

Domenica si correrà la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. La classica emiliana sarà anche quest’anno un punto di riferimento per molti corridori per finalizzare la preparazione verso l’ultima grande corsa della stagione: il Giro di Lombardia. Andiamo quindi ad analizzare il percorso ai raggi X.

Partenza e arrivo a Monteveglio per 196,3 km di corsa. Dopo un breve tratto in linea si entrerà nel circuito di Vignola, da ripetere due volte e prevalentemente pianeggiante. Poi si tornerà a Monteveglio per l’ingresso nel circuito di Zappolino, con dieci giri da affrontare. Questo circuito è lungo 13,3 km ed è caratterizzato dalla salita di Zappolino, uno strappo di un chilometro e mezzo con una pendenza attorno al 7%. Dallo scollinamento al traguardo ci saranno 8 km in falsopiano. Nelle ultime tornate ci sarà quindi una discreta selezione e qualcuno potrebbe provare un attacco da finisseur, altrimenti vedremo una volata ristretta.

Foto: Pier Colombo