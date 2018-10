Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Saint Quentin en Yvelines 2018: azzurri giù dal podio nelle gare odierne

La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista di Saint Quentin en Yvelines, in Francia, si chiude senza podi per gli azzurri, con il quarto posto di Francesco Lamon nello scratch come miglior risultato. Sesto posto per Letizia Paternoster e Rachele Barbieri nell’americana, nono per Simone Consonni nell’omnium.

Nello scratch maschile Francesco Lamon chiude quarto alle spalle dell’austiaco Stefan Matzner, vincitore della prova davanti all’australianio Leigh Howard ed al francese Adrien Garel, mentre nell’americana femminile Letizia Paternoster e Rachele Barbieri sono seste nella gara vinta dalle olandesi Amalie Dideriksen e Julie Leth, che precedono la Gran Bretagna e l’Australia.

Finisce nono, dopo essere finito anche a terra, Simone Consonni nell’omnium: per l’azzurro l’incidente compromette la prova a punti e quindi l’intera competizione. Vittoria per lo spagnolo Albert Torres Barcelo, che precede il britannico Oliver Wood, secondo, ed il transalpino Thomas, terzo.

Nella velocità femminile si impone l’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee, alla quale bastano due round per avere la meglio sull’australiana Stephanie Morton. Miriam Vece va fuori ai sedicesimi. Nel keirin maschile Luca Ceci è 13° e Francesco Ceci è 21° nella prova vinta dal nipponico Yuta Wakimoto davanti al neozelandese Edward Dawkins ed al polacco Krzysztof Maksel.













Foto: Pagina Facebook Francesco Lamon

roberto.santangelo@oasport.it