Champions League oggi, il calendario delle partite | Orari e programma | Come vederle in tv e streaming

Oggi martedì 2 ottobre si gioca la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Si torna in campo per la massima competizione continentale e si preannuncia grande spettacolo come sempre con le grandi sfide tra le corazzate d’Europa.

Oggi saranno impegnate due italiane, entrambe favorite sulla carta contro formazioni di quarta fascia: la Juventus se la dovrà vedere con gli svizzeri dello Young Boys all’Allianz Stradium (ore 18.55) mentre alle ore 21.00 toccherà alla Roma che affronterà i cechi del Viktoria Plzen all’Olimpico. Il big match di giornata è quello tra Manchester United e Valencia proprio nel girone dei bianconeri, il Real Madrid non dovrà sottovalutare la trasferta sul campo del CSKA Mosca e il Bayern Monaco dovrà prendere l’Ajax con le pinze. Il Manchester City cercherà un pronto riscatto contro l’Hoffenheim, il Lione non vorrà fermarsi contro lo Shakhtar Donetsk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le partite di oggi valide per la Champions League 2018-2019 (martedì 2 ottobre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DELLE PARTITE DI OGGI (2 OTTOBRE)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE:

18.55 Hoffenheim-Manchester City

18.55 Juventus-Young Boys

21.00 AEK Atene-Benfica

21.00 CSKA Mosca-Real Madrid

21.00 Bayern Monaco-Ajax

21.00 Manchester United-Valencia

21.00 Lione-Shakhtar Donetsk

21.00 Roma-Viktoria Plzen

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite della Champions League 2018-2019 saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com