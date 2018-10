Rally del Galles, Mondiale 2018: programma, orari e tv

Mancano solamente tre appuntamenti al termine del Mondiale Rally 2018, ed il Rally del Galles sarà quanto mai importante in un campionato che, ormai, vede tre piloti pronti a tutti per contendersi il titolo. Davanti a tutti in classifica rimane sempre Thierry Neuville con 177, ma Ott Tanak, grazie a tre successi consecutivi, si è portato a quota 164, superando Sebastien Ogier a quota 154. Tutto è ancora in bilico ed in palio e lo scenario del Galles sarà il palcoscenico ideale per le emozioni di questo rush finale. Si annuncia un trittico finale (assieme a Spagna ed Australia) davvero mozzafiato, nel quale nessuno dei tre contendenti potrà concedersi altri errori o distrazioni per un titolo che è ancora assolutamente in divenire. Sebastien Ogier, mai come quest’anno, rischia davvero grosso, e Ott Tanak, in stato di grazia, sta mettendo in dubbio il dominio di Thierry Neuville.

Il Rally del Galles 2018 si disputerà tra il 4 ed il 7 ottobre e si snoderà tra le affascinanti campagne e foreste britanniche, con le consuete insidie a livello di pioggia e meteo che, soprattutto in questo periodo dell’anno, sono sempre protagonisti.

Il programma di questa edizione prevede il consueto giovedì di assestamento, quindi dal venerdì si inizierà a fare sul serio, prima di un sabato monstre con oltre 150 chilometri di azione con doppi passaggi sulle storiche Myherin (di 20.28 chilometri), Sweet Lamb Hafren (di 19.95km), Dyfi (di 19.48km) e Gartheiniog (di 11.28km). La domenica si concluderà con il Powet Stage finale Llandudno 2 di 8.03 chilometri.

IN TV – Il Rally del Galles, terzultimo appuntamento del Mondiale 2018, sarà visibile in streaming web sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. I diritti del Mondiale sono stati acquisiti da DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand che da poco si è assicurato anche i diritti della Serie A, ma che sarà fruibile sia per i clienti Mediaset Premium che per quelli di Sky (attraverso il decoder SkyQ).

