Roma-Viktoria Plzen, Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi è il grande giorno: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 riprende! A partire da questo pomeriggio andranno in scena le partite della seconda giornata. Questa sera alle ore 21.00 la Roma ospiterà la formazione boema del Viktoria Plzen.

I giallorossi devono ripartire dopo la sconfitta patita in casa del Real Madrid, e certamente la vittoria nel derby e l’avversario non certo imbattibile che si presenterà oggi allo stadio Olimpico saranno degli ottimi rimedi. Nella prima giornata i cechi hanno impattato 2-2 in casa con i russi del CSKA Mosca.

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come per tutte le sfide delle formazioni italiane in Champions League, OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live.

Di seguito il programma completo della gara della formazione italiana della seconda giornata della Champions League di calcio:

Martedì 2 ottobre ore 21.00

Roma-Viktoria Plzen

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252)

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it