Calendario Test Match Rugby Novembre 2018: le date e gli orari di tutte le partite. Il programma completo

Arriva l’autunno e ci avviciniamo all’ultimo appuntamento dell’anno dedicato alle nazionali di rugby. A Novembre vanno in scena gli ormai tradizionali Test Match, le amichevoli internazionali che coinvolgono praticamente tutto il globo. C’è davvero tanta attesa, soprattutto in casa Italia, con gli azzurri che attendono a Roma gli All Blacks neozelandesi. Andiamo a scoprire le date e il programma completo di tutte le partite.

Sabato 3 novembre

Giappone v Nuova Zelanda, (Ajinomoto Stadium, Tokyo)

Galles v Scozia, ore 15.45 (Principality Stadium)

Inghilterra v Sudafrica, ore 16 (Twickenham Stadium)

Irlanda v Italia, ore 21 (Soldier Field, Chicago)

Sabato 10 novembre

Italia v Georgia, ore 15 (Stadio Artemio Franchi, Firenze)

Scozia v Fiji, ore 15.30 (Murrayfield Stadium)

Inghilterra v Nuova Zelanda, ore 16 (Twickenham Stadium)

Galles v Australia, ore 18.20 (Principality Stadium)

Irlanda v Argentina, ore 19.30 (Aviva Stadium)

Francia v Sudafrica, ore 20.45 (Stade de France)

Sabato 17 novembre

Italia v Australia, ore 15 (Stadio Euganeo, Padova)

Galles v Tonga, ore 15.30 (Principality Stadium)

Inghilterra v Giappone, ore 16 (Twickenham Stadium)

Scozia v Sudafrica, ore 18.20 (Murrayfield Stadium)

Irlanda v Nuova Zelanda, ore 20 (Aviva Stadium)

Francia v Argentina, ore 20.45 (Stade Pierre-Mauroy, Lilla)

Sabato 24 novembre

Italia v Nuova Zelanda, ore 15 (Stadio Olimpico)

Scozia v Argentina, ore 15.30 (Murrayfield Stadium)

Inghilterra v Australia, ore 16 (Twickenham Stadium)

Galles v Sudafrica, 18.20 (Principality Stadium)

Irlanda v USA, 19.30 (Aviva Stadium)

Francia v Fiji, 20.45 (Stade de France)

Sabato 1 dicembre

Barbarians v Argentina, ore 15.30 (Twickenham Stadium)













