Calendario SuperLega volley 2018-2019, seconda giornata: gli orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv e streaming

La SuperLega 2018-2019 di volley maschile entra nel vivo con la seconda giornata della stagione regolare che si disputerà nel weekend del 20-21 ottobre. Il programma del secondo turno si apre con l’interessante anticipo di sabato sera tra Verona e Perugia (con diretta Rai Sport), e si chiuderà solo martedì 23 con il posticipo che vedrà Siena ospitare Vibo Valentia al PalaEstra. Dopo aver conquistato la Supercoppa ed aver esordito in campionato con una vittoria contro Sora, la Azimut Modena di Ivan Zaytsev affronterà Castellana Grotte nella prima trasferta della stagione in SuperLega, che verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport domenica alle 18.00. Le altre due favorite principali per il campionato, Civitanova e Trento, giocheranno rispettivamente in casa con Ravenna ed in trasferta a Sora. Le cinque partite non trasmesse su Rai Sport saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma web a pagamento Lega Volley Channel. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di inizio delle partite della seconda giornata di regular season della SuperLega 2018-2019.

SABATO 20 OTTOBRE

20.30 Calzedonia Verona-Sir Safety Conad Perugia (diretta Rai Sport)

DOMENICA 21 OTTOBRE

18.00 Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna

18.00 Revivre Axopower Milano-Kioene Padova

18.00 Top Volley Latina-Vero Volley Monza

18.00 Globo Banca Popolare Sora-Itas Trentino

18.00 BCC Castellana Grotte-Azimut Leo Shoes Modena (diretta Rai Sport)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE

20.30 Emma Villas Siena-Tonno Callipo Vibo Valentia













Foto: Profilo FB Simone Giannelli