Calendario Serie A calcio femminile, terza giornata: programma, orari e tv

Dopo la pausa dedicata alla Nazionale, il campionato di calcio femminile di Serie A torna nuovamente in scena per la sua terza giornata. Un turno che, un po’ come il precedente, sarà condizionato da alcuni spostamenti che riguarderanno alcune squadre. In primis, contrariamente a quanto avviene di solito, si giocherà domenica e non sabato e le partite in programma saranno le seguenti:

SERIE A CALCIO FEMMINILE – TERZA GIORNATA – 14 OTTOBRE

Florentia-ChievoVerona Valpo ore 15.00

Tavagnacco-Mozzanica ore 15.00

Verona-Roma ore 15.00

Sassuolo-Milan ore 12.30

L’incontro tra le neroverdi e le rossoneri è senza ombra di dubbio il fiore all’occhiello del turno e godrà della vetrina televisiva di Sky Sport. Per quanto riguarda invece Fiorentina-Pink Sport Time e Juventus Orobica, i due match sono stati posticipati per la concomitanza della Supercoppa Italiana che si disputerà sabato 13 ottobre a La Spezia. Il match delle viola, quindi, si terrà il 5 dicembre mentre la Vecchia Signora sarà protagonista il 31 ottobre.













Twitter: @Giandomatrix

