Calcio femminile, Juventus-Fiorentina Supercoppa Italiana 2018: programma, orari e tv. Come vedere la partita in tv

Un weekend decisamente attivo quello per il calcio femminile italiano. Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro della Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina. Si confronteranno, infatti, sul campo da gioco ligure la squadra detentrice del titolo tricolore e quella che ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso. Un match che si presenta assai equilibrato e che ci si augura possa richiamare tanto pubblico.

La Juventus ha iniziato bene l’annata, in Italia, avendo vinto i primi incontri in Serie A ma è uscita di scena nei sedicesimi di finale di Champions League contro il Brondby. Discorso duale per le viola, ko nel big match contro il Milan ma agli ottavi di Champions, dopo aver eliminato ancora una volta il Fortuna Hjorring. Due compagini, quindi, che sanno interpretare un calcio propositivo e lo spettacolo potrebbe essere assai gradevole. Il match, inoltre, godrà della vetrina televisiva di RaiSport nonché sarà seguite da OAsport con tutti gli approfondimenti del caso.

COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA ITALIANA IN TV

Sabato 13 ottobre

ore 20.45 Juventus-Fiorentina – Diretta televisiva su RaiSport













Foto: Dziurek / Shutterstock.com