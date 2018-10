Calcio, Nations League 2018-2019: il Portogallo batte 3-2 la Polonia, pareggio senza reti tra Russia e Svezia

Il Portogallo batte 3-2 la Polonia nella Nations League 2018-2019 e costringe l’Italia a fare risultato contro i polacchi per evitare la retrocessione in Lega B. La gara odierna, l’unica della Lega A in programma, ha visto i lusitani trionfare al termine di una partita combattuta. Match sbloccato al 18′ da Piatek, poi il Portogallo ribalta il punteggio grazie al gol di Andrè Silva al 33’ e all’autogol di Glik al 43’. Nella ripresa Bernardo Silva chiude i conti al 52’, inutile poi la rete al 77’ di Blaszczykowski. Il Portogallo sale così a sei punti in classifica e vede più vicina la Final Four.

Per quanto riguarda le altre partite di giornata, nella Lega B pareggio a reti inviolate tra Russia e Svezia, con i padroni di casa che conquistano comunque un punto importante per restare primi. Nella Lega C Israele batte 2-1 la Scozia, decisivo l’autogol di Tierney al 74’. La Serbia si impone invece per 2-0 sul Montenegro e mantiene il comando nel Gruppo 4, in cui la Romania supera 2-1 la Lituania. Infine nella Lega D l’Azerbaijan batte 3-0 le Isole Far Oer e il Kosovo 3-1 Malta.













