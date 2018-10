Calendario Serie A basket, seconda giornata: il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Seconda giornata di campionato, primi scontri che evocano ricordi: il calendario ha infatti messo di fronte la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, una sfida che mette sul parquet del PalaDozza 43 titoli italiani, 5 Euroleghe (sotto le varie denominazioni), quattro Coppe Saporta, due Coppe Korac. La Serie A è pronta a osservare la sua prima fase di decollo.

Non di solo Bologna-Milano si vive, perché c’è un’intero weekend da gustarsi. Si comincia con Torino-Trieste, che sancisce l’esordio della Fiat al PalaVela, ma anche una giornata un po’ particolare per i padroni di casa, con Larry Brown presumibilmente ancora sostituito da Paolo Galbiati prima di rientrare dagli States. Interessanti, se non altro per comprendere le rispettive ambizioni, i match tra Cremona e Avellino e tra Brescia e Reggio Emilia, mentre Trento va a Desio in cerca di riscatto dopo aver subito la bruciante sconfitta d’esordio dopo due supplementari.

La seconda giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Le partite saranno trasmesse in diretta da Eurosport e Rai, secondo la seguente suddivisione: tutte su Eurosport Player, due su Eurosport 2, una (il posticipo domenicale delle 20:45) su RaiSport. Di seguito il programma completo coi dettagli sulla trasmissione degli incontri:

SABATO 13 OTTOBRE

Ore 20:30 – Fiat Torino-Alma Trieste – Eurosport 2 ed Eurosport Player

DOMENICA 14 OTTOBRE

Ore 12 – Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese – Eurosport Player

Ore 17 – Vanoli Cremona-Sidigas Avellino – Eurosport Player

Ore 17:30 – Segafredo Virtus Bologna-A|X Armani Exchange Milano – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 18 – Germani Basket Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia – Eurosport Player

Ore 18:30 – Oriora Pistoia-Umana Reyer Venezia – Eurosport Player

Ore 19 – Happy Casa Brindisi-VL Pesaro – Eurosport Player

Ore 20:45 – Red October Cantù-Dolomiti Energia Trentino – RaiSport ed Eurosport Player













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo