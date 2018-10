Calendario Olimpiadi Giovanili 2018: programma, orari e tv di domenica 14 ottobre. Tutte le gare e le finali

Domenica 14 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la sesta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura televisiva garantita da Eurosport e in streaming su Olympic Channel.

NB: gli orari indicati sono quelli italiani.

DOMENICA 14 OTTOBRE

13.30-19.40 GOLF – Prova a squadre (mista), four-ball stroke play

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (maschile), preliminari

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (femminile)

14.00-16.25 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-16.15 LOTTA – 48 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 55 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 65 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 80 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 110 kg (maschile), qualificazioni

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), Finali

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), Finale per l’oro

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (maschile), prova su strada

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (femminile), prova su strada

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Prova individuale (maschile)

18.00-21.15 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 81 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 75 kg (femminile), turni preliminari

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (maschile)

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (femminile)

19.00-21.45 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista): quarti di finale, semifinali, finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri ostacoli, Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (femminile), Finale

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

22.00-00.05 LOTTA – 55 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 65 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 80 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 110 kg (maschile), Finali

22.00-01.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), quarti di finale

22.00-01.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità (maschile e femminile), seconda giornata

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (maschile)

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (femminile)

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (maschile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 57 kg (femminile), turni preliminari

COME VEDERE LE OLIMPIADI GIOVANILI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le Olimpiadi Giovanili 2018 saranno visibili in tv su Eurosport. Alcune gare saranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE generale dell’evento per seguire insieme tutti gli eventi minuto dopo minuto.