Golf, PGA Tour 2019: un terzetto guida il CIMB Classic ad un solo round dal termine

Il CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari) si avvicina alla sua conclusione nel regno dell’incertezza. Sono infatti 3 i leader che sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur di Kuala Lumpur (Malesia) si trovano al comando con lo score di – 19 (197 colpi). Si tratta dell’australiano Marc Leishman, dell’americano Gary Woodland e del sorprendente indiano Shubhankar Sharma. Quest’ultimo, grazie al -6 di giornata, raggiunge in vetta il duo che sino a ieri guardava tutti dall’alto.

Sarà un quarto round da seguire con il fiato sospeso in quanto ben 13 golfisti sono racchiusi in soli 5 colpi. -17 e quarta posizione per il sudafricano Lukas Oosthuizen e per lo statunitense Bronson Bourgoon. Sesto in solitaria con -16 l’americano Austin Cook che precede di una sola lunghezza un nutrito gruppo composto dall’argentino Emiliano Grillo e dai connazionali J.B. Holmes, Charles Howell III, Nick Watney, Chesson Hadley e Stewart Cink.

Nulla da fare per Pat Perez. Il detentore del titolo nel terzo giro non va oltre un discreto -1 fermandosi al 42° posto con il punteggio di -6. L’albo d’oro registrerà dunque un nuovo trionfatore.

