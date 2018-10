Calendario Nations League 2019 oggi: Spagna-Inghilterra e Islanda-Svizzera. Programma, orari e tv

Abbiamo ancora negli occhi il gol di Biraghi che ha regalato all’Italia la matematica salvezza, che è già tempo di pensare a due nuove sfide della Nations League: questa sera andranno in scena Spagna-Inghilterra ed Islanda-Svizzera. Certamente saranno due sfide dall’appeal molto diverso, ma entrambe cariche di significato.

Nel Gruppo 2 l’Islanda è spalle al muro, ma vuole riscattare il pesante 6-0 subito in terra elvetica e per questo motivo deve vincere per coltivare una minima speranza di evitare la retrocessione. Nel Gruppo 4 la Spagna sta dominando e l’Inghilterra si gioca la salvezza con la Croazia: anche gli inglesi sono chiamati ad un’impresa per scacciare lo spettro della Serie B.

Spagna-Inghilterra sarà visibile in tv su Italia1, mentre Islanda-Svizzera non sarà trasmessa. Di seguito il programma delle due sfide della Serie A di Nations League di calcio:

Lunedì 15 ottobre, ore 20.45

Spagna-Inghilterra (Italia1)

Islanda-Svizzera













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci epp shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it