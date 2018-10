Calendario Nations League 2019 oggi: Croazia-Inghilterra e Belgio Svizzera. Programma, orari e tv

Serata di grande calcio internazionale con due partite della Serie A della Nations League. A Bruxelles il Belgio ospita la Svizzera in quello che è uno scontro diretto per la vetta del gruppo B. Infatti entrambe le formazioni hanno vinto all’esordio e puntano ad ottenere tre punti decisivi per qualificarsi alle Final Four.

A Rijeka andrà in scena la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Questa volta tra Croazia ed Inghilterra non c’è in palio una finale, ma con ogni probabilità la permanenza nella Serie A della Nations League. La Spagna ha sconfitto entrambe e guida la classifica con sei punti e dunque chi perde rischia la retrocessione.

IL CALENDARIO COMPLETO

Venerdi 12 Ottobre ore 20.45

Belgio – Svizzera

Stadio: King Baudouin Stadium, Bruxelles

Venerdì 12 Ottobre ore 20.45

Croazia – Inghilterra

Stadio: Stadion HNK Rijeka, Rijeka

Non è in programma nessuna diretta televisiva per le due partite













Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com