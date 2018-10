Beach volley World Tour 2019, Yangzhou. Menegatti/Orsi Toth agli ottavi con furore, Rossi/Caminati fuori con onore

Una vittoria e una sconfitta per le coppie italiane nella notte della terza giornata del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Da stropicciarsi gli occhi la prestazione di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, nella finale del girone, hanno letteralmente strapazzato (2-0) una delle coppie emergenti del panorama mondiale, le giovani russe Makroguzova/Kolomina. Una vittoria netta e limpida quella della coppia italiana che ha dominato il primo set, mettendo da subito in soggezione le avversarie, con il punteggio di 21-9.

Nel secondo set è arrivata, puntuale, la reazione della coppia russa che è stata anche avanti nel punteggio ma nel finale ancora una volta Menegatti/Orsi Toth hanno avuto la meglio 21-1\8 conquistando così l’accesso agli ottavi di finale in programma domani notte.

Niente da fare, invece, nel torneo maschile per Marco Caminati ed Enrico Rossi che escono di scena con un 25mo posto ma lo fanno a testa alta dopo una vera e propria battaglia durata un’ora contro la coppia del Qatar Ahmed Tijan/Cherif che si è imposta 2-1 nella finale per il terzo posto del girone riuscendo a conquistare l’accesso ai sedicesimi di finale.

Primo set vietato ai deboli di cuore con le due coppie a dare vita a scambi spettacolari e soluzione ai vantaggi che premia gli asiatici con il punteggio eloquente di 26-24. Nel secondo set bella reazione di Rossi/Caminati che, in volata, si impongono con il punteggio di 21-18 ma la loro partita e il loro torneo finiscono qui perchè il tie break è dominato da Ahmed Tijan/Cherif che vincono 15-8 e superano il turno. Per la coppia azzurra l’appello sarà tra due settimane a Las Vegas dove disputeranno l’ultimo torneo della stagione.













Foto Fivb