Calendario Mondiali volley femminile 2018 oggi: gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv

Oggi martedì 16 ottobre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento a Nagoya (Giappone). Si conoscono già le quattro squadre qualificate alle semifinali, oggi si scenderà in campo solo per definire gli abbinamenti per il turno a eliminazione diretta che si giocherà venerdì prossimo: alle ore 09.10 aprirà le danze la sfida tra l’Italia e la Serbia, alle ore 12.20 toccherà invece a Cina e Olanda. Le vincenti dei due incontri affronteranno le due perdenti e viceversa, le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa dopo la battaglia contro il Giappone mentre le Campionesse Olimpiche incroceranno le orange.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi martedì 16 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Italia-Serbia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due mentre Cina-Olanda andrà in onda su RaiSport, entrambi gli incontri saranno in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

12.20 Cina vs Olanda

COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Italia-Serbia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, Cina-Olanda andrà in onda su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play per entrambi gli incontri.

DIRETTA LIVE scritta su OASport per entrambe le partite: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB