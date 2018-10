Calendario Mondiali volley femminile 2018: il tabellone e i gironi della seconda fase. Programma, orari e tv

La seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocherà da domenica 7 a giovedì 11 ottobre, le 16 Nazionali qualificate sono chiamate a giocare quattro incontri in cinque giorni: un vero tour de force che ci rivelerà quali saranno le magnifiche sei formazioni che potranno partecipare alla Final Six della rassegna iridata. Si sono composti due gironi, ogni squadra si porta dietro i risultati ottenuti nella prima fase e affronterà le quattro avversarie che non ha già incrociato in precedenza: le prime tre classificate accederanno alla terza fase.

Si preannuncia grande spettacolo con tantissimi big match e sfide che regaleranno grandi emozioni. Nella Pool E la Serbia Campionessa d’Europa e l’Olanda argento continentale partono da imbattute con un successo di margine nei confronti del Giappone padrone di casa e del sempre quotato Brasile che è costretto a rimontare mentre la Germania non sembra poter rientrare. Nella Pool F, invece, l’Italia si presenta a punteggio pieno e ha tutte le carte in regola per passare il turno ma le azzurre se la dovranno vedere con gli USA Campioni del Mondo e con la Russia di Goncharova in un girone che comprende anche la Cina Campionessa Olimpica e la Turchia di Guidetti ormai con le spalle al muro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le partite dell’Italia e i migliori incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su RaiSport e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

03.40 Turchia vs Russia (Pool F, a Osaka)

03.40 Germania vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs USA (Pool F, a Osaka)

06.25 Messico vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

03.40 Bulgaria vs Russia (Pool F, a Osaka)

03.40 Messico vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Germania vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs USA (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

09.10 Cina vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

03.40 Turchia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

03.40 Olanda vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Messico vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Germania vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs USA (Pool F, a Osaka)

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

03.40 Messico vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

03.40 Bulgaria vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

06.25 Germania vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Russia (Pool F, a Osaka)

GIRONI DELLA SECONDA FASE: CLASSIFICHE E TABELLONE

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

REGOLAMENTO SECONDA FASE:

Si sono formati due gironi da 8 squadre ciascuno, si riparte con le classifiche composte in base ai risultati ottenuti dalle varie formazioni nella prima fase. Ogni Nazionale affronterà le avversarie che non ha già incrociato in precedenza. Le prime tre classificate di ogni girone di qualificano alla terza fase (Final Six).













Foto: FIVB