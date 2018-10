Calendario Mondiali volley femminile 2018, il programma e tutte le partite di oggi (7 ottobre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi domenica 7 ottobre incomincia la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile, si inizia a fare sul serio nella rassegna iridata che si sta disputando in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gruppi da otto squadre ciascuno portandosi dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase, ora affronteranno soltanto le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla Final Six.

L’Italia scenderà in campo alle ore 09.10 per affrontare l’Azerbaijan in un incontro assolutamente alla nostra portata. Il big match di giornata è quello tra la Russia di Goncharova e la Turchia di Giovanni Guidetti. La Cina Campionessa Olimpica dovrà stare attenta alla Thailandia, il Giappone non dovrebbe avere problemi contro la Repubblica Dominicana proprio come l’Olanda contro Porto Rico. Passeggiata per la Serbia contro il Messico, gli USA sfideranno la Bulgaria, il Brasile deve ripartire contro la Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi domenica 7 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

03.40 Turchia vs Russia (Pool F, a Osaka)

03.40 Messico vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

06.25 Germania vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs USA (Pool F, a Osaka)

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka) diretta tv su Rai Due

09.10 Olanda vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)













Foto: FIVB