Calendario Italia volley femminile, Mondiali 2018: le date e gli orari delle partite della seconda fase. Come vederle in tv

L’Italia si è qualificata brillantemente alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile, la nostra Nazionale ha incantato in Giappone collezionando cinque vittorie in altrettante partite e si presenta così da imbattuta al prossimo turno. Le azzurre sono state perfette a Sapporo surclassando soprattutto la Cina Campionessa Olimpica e la quotata Turchia di Giovanni Guidetti: un pokerissimo che permette alle ragazze del CT Davide Mazzanti di presentarsi a Osaka a punteggio pieno e con concrete chance di accedere alla Final Six della rassegna iridata.

Ora l’Italia è attesa dalle sfide contro Azerbaijan, Thailandia, USA e Russia. Gli scontri contro la compagine di Polina Rahimova e le ostiche asiatiche saranno verosimilmente decisivi, partiremo da favorite e una doppia vittoria ci avvicinerebbe concretamente alla qualificazione alla terza fase, un obiettivo che ora è davvero a portata di mano considerando la situazione di classifica in cui ci troviamo. A chiudere poi gli scontri diretti contro le Campionesse del Mondo e contro la corazzata di Goncharova, due big match che metteranno ancora a dura prova il nostro sestetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite dell'Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato ancora da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto ancora da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB