Calcio: ufficiale, la Serie B sarà a 19 squadre. La decisione arriva dal consiglio federale

“Non c’è da essere soddisfatti o insoddisfatti, qui c’è da tutelare il calcio ed i suoi tifosi. Se sarà la decisione definiva? Decisioni definitive non ce ne sono” queste le parole di Mauro Balata, numero uno della Lega B, all’uscita del primo Consiglio Federale del nuovo presidente della FIGC Gravina. La Serie B infatti è stata fissata a 19 squadre, in attesa dell’udienza collegiale che si discuterà il 15 novembre, ma nel frattempo i campionati possono ripartire.

“Oggi abbiamo fatto una riflessione attenta sul format della Lega B: il Consiglio federale ha preso atto del decreto cautelare e aspetta l’udienza collegiale, tenendo conto dello stato avanzato dei campionati. Abbiamo dato indicazione alle leghe di far scendere in campo le squadre. Sanno tutti cosa penso dei provvedimenti presi dal Commissario, sono stati un’interpretazione atipica delle norme. Ma abbiamo il dovere di non pensare solo agli interessi specifici, gli interessi dei tifosi per un campionato regolare sono superiori” le parole di Gravina riportate dalla Gazzetta dello Sport.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Carozza