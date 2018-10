Rugby, George Biagi: “Possiamo creare difficoltà all’Irlanda. La strada intrapresa è quella giusta”

Inizia il cammino nei Test Match di novembre per quanto riguarda la nazionale italiana di rugby. Il debutto in terra statunitense, dove gli azzurri sono già atterrati da qualche giorno: sabato alle 21 ore italiane la sfida alla seconda forza mondiale, l’Irlanda. Una sfida subito durissima per la squadra di Conor O’Shea che però non vuole darsi per vinta.

A suonare la carica a quattro giorni dal fischio d’inizio è George Biagi, seconda linea delle Zebre, che ha parlato alla Federugby: “A Verona ho trovato un gruppo molto motivato. Nell’ultima partita giocata contro il Giappone abbiamo mostrato grande qualità in campo, ma sappiamo che dobbiamo lavorare per continuare il percorso di crescita”.

Prosegue: “La partita di sabato prossimo contro l’Irlanda sarà molto dura dal punto di vista fisico e tecnico. La squadra scelta da Conor O’Shea può metterli in difficoltà. Abbiamo a disposizione un gruppo molto motivato formato da ragazzi giovani come ad esempio Johan Meyer, alla prima esperienza con la maglia dell’Italia, che vogliono dare il proprio contributo alla causa Azzurra. Nello scorso 6 Nazioni abbiamo avuto qualche problema contro l’Irlanda. Ora siamo una squadra diversa e maturati in vari aspetti”.

Il percorso è quello giusto, bisognerà però attendere ancora: “Basta vedere i risultati di Zebre e Benetton Treviso in questa prima parte di Guinness Pro 14 dove abbiamo raccolto anche meno, in termini di risultati, rispetto a quanto fatto vedere sul campo. Il lavoro di sinergia tra lo staff dell’Italia e delle franchigie è un percorso lungo che darà i suoi frutti nel tempo, ma già ora si intravede che la strada intrapresa è quella giusta: i risultati arriveranno”.













Foto: Di Cola