Rugby, Italia-Irlanda: i Verdi ai raggi X. Tanti esordienti, pesa l’assenza di Sexton

Tutto pronto per il primo appuntamento autunnale della nazionale italiana di rugby nei Test Match di novembre 2018. Gli azzurri sono volati in terra statunitense, verso Chicago, per affrontare nel primo scontro l’Irlanda, numero due del ranking mondiale. Joe Schmidt, così come il suo collega-rivale Conor O’Shea, ha lasciato a casa molti pezzi grossi vista la concomitanza del Guinness Pro 14 e dei vari campionati nazionali. Mancheranno diverse stelle, a partire da Johnny Sexton, protagonista dell’ultimo Sei Nazioni, passando per Rory Best.

Ventisei i convocati:

Finlay Bealham (Buccaneers/Connacht) 7

Tadhg Beirne (Munster) 2

Jack Conan (Old Belvedere/Leinster) 9

Sean Cronin (St. Mary’s College/Leinster) 62

Tadhg Furlong (Clontarf/Leinster) 26

Dave Kilcoyne (UL Bohemians/Munster) 22

Jack McGrath (St. Mary’s College/Leinster) 50

Jordi Murphy (Lansdowne/Ulster) 23

Andrew Porter (UCD/Leinster) 8

Quinn Roux (Galwegians/Connacht) 6

Rhys Ruddock (St Mary’s College/Leinster) 19

James Ryan (UCD/Leinster) 11

Niall Scannell (Dolphin/Munster) 9

Devin Toner (Lansdowne/Leinster) 60

Josh van der Flier (UCD/Leinster) 10

Will Addison (Enniskillen/Ulster) *

Bundee Aki (Galwegians/Connacht) 9

Ross Byrne (UCD/Leinster) *

Joey Carbery (Clontarf/Munster) 12

Andrew Conway (Garryowen/Munster) 7

John Cooney (Terenure College/Ulster) 2

Jordan Larmour (St. Mary’s College/Leinster) 6

Luke McGrath (UCD/Leinster) 6

Garry Ringrose (UCD/Leinster) 14

Jacob Stockdale (Ballynahinch/Ulster) 11

Darren Sweetnam (Cork Constitution/Munster) 2



Due gli esordienti: Ross Byrne, mediano d’apertura del Leinster, che ha affrontato di recente la Benetton Treviso nel Pro 14, e Will Addison, di Ulster. Esperienza e leadership della squadra affidata a Jack McGrath, Sean Cronin e Devin Toner, tutti con più di 50 caps tra i verdi.













Foto: FIR (utilizzo editoriale)