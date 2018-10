Calcio, Serie A 2018-2019: Udinese-Juventus 0-2, Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena

Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande autorevolezza dimostrata. Juve che quindi vola a 24 punti in classifica generale, siglando nuovi record, con un Cr7 in crescita e sempre più al centro della scena.

Massimiliano Allegri non sorprende e conferma le ipotesi della vigilia: 4-3-1-2 con Dybala alle spalle delle due punte Ronaldo e Mandzukic. Velazquez risponde con un 4-1-4-1 con Lasagna unico terminale di una formazione molto coperta. La Vecchia Signora schiaccia fin dal primo minuto nella propria area di rigore gli avversari, facendo fatica però a trovare le via della rete per qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio. Sugli sviluppi però di una splendida azione, ispirata da un gran cross di Cancelo, Bentancur si sblocca incornando di testa alla perfezione e trafiggendo Scuffet. Poco dopo ci pensa Cristiano a farsi vedere: sull’assist dalla sinistra di Alex Sandro il lusitano fa partire un tracciante di sinistro potentissimo su cui l’estremo difensore dell’Udinese non può nulla. 2-0 e match praticamente in ghiaccio.

Nella ripresa l’avvio della truppa di Allegri è un po’ svagato ed è necessario un salvataggio sulla linea del citato Alex Sandro per evitare la capitolazione. Un sasso in oceano perchè la Juventus torna a macinare gioco ed è solo un eccezionale Scuffet ad evitare il tris, esaltandosi su Ronaldo e deviando con l’aiuto della traversa la conclusione di Cancelo. Nei secondi 45′ fa anche il suo ingresso in campo Bernardeschi, vicino alla marcatura e in grande sintonia con il n.7. Match che non dice molto altro e sorride alla corazzata torinese.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com