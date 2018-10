Highlights Udinese-Juventus 0-2, VIDEO, gol e azioni salienti della partita. Bentancur e Cristiano Ronaldo decisivi

Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande autorevolezza dimostrata e anche la capacità di sapersi compattare nei momenti in cui i friulani hanno avuto delle chance. Tuttavia Cr7 con alcune giocate delle sue ha deliziato la platea e vale la pena godersi gli highlights del match.

IL GOL DI RODRIGO BENTANCUR

Primer gol de Bentancur en la Juve. pic.twitter.com/uXa4MpOCvx — Nico (@nicomusetti) October 6, 2018

IL GOL DI CRISTIANO RONALDO

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI UDINESE-JUVENTUS 0-2 SU SKY













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com