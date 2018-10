Calcio, Serie A 2018-2019: SPAL-Inter 1-2. Decisiva la doppietta di Icardi, Antenucci fallisce un rigore

L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-1.

Nel primo tempo al 14′ vantaggio ospite firmato da Icardi: cross dalla destra di Vrsaljko, l’argentino schiaccia di testa e la sfera scavalca il portiere avversario andando ad insaccarsi sul palo lontano. I padroni di casa però hanno immediatamente l’opportunità per rientrare: Miranda stende Felipe in area ed il direttore di gara decreta il penalty. Sul dischetto va Antenucci, ma la sua conclusione è troppo angolata e la palla si spegne sul fondo, sfilando a lato del palo alla destra di Handanovic.

Nella ripresa la SPAL trova il pari al 72′ con Paloschi: cross dalla sinistra di Fares, la palla attraversa tutto lo specchio della porta nerazzurra senza che nessuno dei difensori riesca ad intervenire, sul secondo palo è appostato l’attaccante dei ferraresi che di piatto insacca. La gioia del pari dura poco: al 78′ un gran filtrante di Perisic pesca ancora Icardi al limite dell’area avversaria. L’argentino, solo, si gira e batte Gomis in uscita. Game over.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it