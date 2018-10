Basket, 1a giornata Serie A 2018-2019: buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino, Varese supera Brescia

Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di Milano per Mike James, che ha messo a referto 20 punti, mentre a Brindisi non sono bastati i 19 punti di Adrian Banks e John Brown.

Ancora una volta è fatale un supplementare alla Fiat Torino. Dopo il ko in Eurocup contro Francoforte, la squadra di Larry Brown (che ha dichiarato a fine gara di dover tornare negli Stati Uniti) è uscita sconfitta anche sul campo della Reyer Venezia, che si è imposta per 76-75 al termine di una partita a basso punteggio ma dalle mille emozioni. Un finale di partita incredibile nell’ultimo quarto con Tony Carr che subisce fallo da Daye sul tiro da tre e segna tutti i liberi, mandando il match al supplementare. Nell’overtime Venezia allunga ed è Haynes (17 punti) dalla lunetta a suggellare la vittoria, con il canestro finale di Cusin che serve solo ad accorciare sul -1.

Altra vittoria di misura è quella della Openjobmetis Varese che supera 81-80 nel derby lombardo la Germani Basket Brescia. Il grande protagonista della serata è Ronald Moore, che ha segnato negli ultimi secondi la tripla del sorpasso per i padroni di casa. Brescia ha affidato a Luca Vitali il tiro del pareggio, ma il play italiano non ha trovato il ferro e anche poi a Moss non è riuscito a trovare il tap in vincente.

La domenica di basket si era aperta con il successo della Grissin Bon Reggio Emilia sul Banco di Sardegna Sassari per 85-77 grazie ad un ultimo quarto da 23-14 per i padroni di casa. Buona la prima in panchina con i padroni di casa per Devis Cagnardi, mentre Vincenzo Esposito deve rimandare il suo primo successo su quella dei sardi. Julio Riccardo Ledo è il miglior marcatore della partita, ma in casa Grissin Bon è decisivo anche Spencer Butterfield, che segna nove dei suoi diciotto punti negli ultimi dieci minuti.

Tra Pesaro e Pistoia c’erano in palio già due punti importanti per la salvezza. Infatti si affrontavano due squadre accomunate dallo stesso obiettivo. A spuntarla sono stati i marchigiani per 83-77 con un ultimo quarto da 26-19. Miglior marcatore della serata James Blackmon con 21 punti, che ha trascinato la VL ad una vittoria molto preziosa.

Nel posticipo la Virtus Bologna rovina il ritorno in Serie A di Trieste. Gli emiliani si impongono 92-88 al termine di una partita che si è decisa solamente nei secondi finali e dove il protagonista di questo epilogo è stato Kevin Punter. Non solo i 29 punti a referto, ma prima la rubata e poi una tripla clamorosa per il +4 bolognese a pochi secondi dal termine. Due giocate pazzesche e che cancellano una bella partita da parte dei padroni di casa, a cui non sono bastati i 16 punti di Justin Knox.

Questo il riepilogo dei risultati

Sidigas Avellino – Red October Cantù 98-81 (giocata ieri)

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona 99-104 (giocata ieri)

Grissin Bon Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari 85-77

A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi 103-94

Umana Reyer Venezia – Fiat Torino 76-75 d.t.s

VL Pesaro – Oriora Pistoia 83-77

Openjobmetis Varese – Germani Basket Brescia 81-80

Alma Trieste – Segafredo Virtus Bologna 88-92

CLASSIFICA: Avellino, Milano, Reggio Emilia, Pesaro, Cremona, Bologna, Venezia, Varese 2; Brescia, Torino, Trieste, Trento, Pistoia, Sassari, Brindisi, Cantù 0













Credit: Ciamillo