Beach volley, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Azzurre subito sugli scudi: demolita la coppia di Vanuatu

Avvio senza problemi per Scampoli e Bertozzi nel torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La coppia italiana, inserita nel girone nella pool E, ha sconfitto le rappresentanti di Vanuatu Ravo/Tebeim con un secco 2-0 (21-11, 21-11) al termine di un match a senso unico. Dopodomani Bertozzi e Scampoli scenderanno in campo per il secondo match del girone contro le paraguayane Poletti/Ediger.

Nella prima giornata in campo femminile le spagnole Alvarez/Moreno hanno sconfitto 2-0 (21-11, 21-8) le ecuadoriane Ariana/Karelis, le thailandesi Thatsarida/Pawarun hanno battuto 2-0 (21-11, 21-14) le ecuadoriane Vergas/Corbacho, le portoricane Navas/Gonzalez hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-14) le paraguayane Poletti/Ediger, le polacche Gyerczynska/Jundzill hanno superato 2-0 (21-5, 21-8) le egiziane Niro/Nada, le cinesi Zeng/Cao hanno avuto la meglio sulle argentine Juarez/Alvarado 2-0 (21-13, 21-13), le statunitensi Newberry/Sparks hanno battuto 2-0 (21-9, 21-13) le australiane Lauren/Tiaan e le svizzere Baumann/Betschart si sono imposte 2-1 (23-25, 25-17, 15-7) con le argentine Villar/Churin.

Questi i risultati delle gare del torneo maschile, con la grande sorpresa degli indonesiani Bintang/Danang che hanno travolto con un secco 2-0 gli statunitensi Brewster/Schwengel: Streli/Hajos (Hun)-Carboo/Tsatsu (Gha) 2-0, Lezcano/Lobo (Crc)-Lanteri/Palmaro (Mon) 2-0, Gabo/Osorio (Ven)-Raibiently/Brian (Aru) 2-0, Bintang/Danang (Ina)-Brewster/Schwengel 2-0, Colley/Koita (Gam)-Glasgow/Louraine (Vin) 2-0, John/Pfretzschner (Ger)-Ahman/Hellvig (Swe) 2-0, Lammel/Droguett (Chi)-Jeffrey/Joe (Nzl) 2-0, Veretiuk/Shekhunov (Rus)-Poznanski/Miszczuk (Pol) 2-0.













Foto Fivb