Quando si gioca Napoli-Sassuolo? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Il Napoli di Rudi Garcia, tra pochi giorni, scenderà nuovamente in campo. L’undici azzurro con il tricolore cucito sul petto, tra appena tre giorni, avrà modo di disputare il secondo turno della Serie A 2023/2024. I partenopei infatti, domenica 27 agosto a partire dalle ore 20.45, giocheranno la prima partita stagionale allo Stadio Maradona, dopo l’esordio in campionato e in trasferta contro il Frosinone. Ospite dei campioni d’Italia sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Osimhen e compagni, come già riportato sopra, durante la prima stagionale hanno dovuto vedersela con i ciociari di mister Eusebio Di Francesco. L’1-3 rifilato alla formazione neopromossa ha subito dato una risposta chiara: il Napoli non vuole perdere tempo e punti in classifica. Garcia e i suoi tenteranno dunque di ripetersi davanti al proprio pubblico. Ma occhio perché dall’altra parte del campo ci sarà un ostico Sassuolo.

I neroverdi, all’esordio in casa al Mapei Stadium, hanno resistito per 83′ minuti prima di subire due reti risultate poi letali, da parte dell’Atalanta. Ci sarà già voglia di riscatto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Sassuolo, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

