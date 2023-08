Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A è pronta a tornare con la seconda giornata di questa edizione del 2023/2024. Nel corso del weekend passato c’è stato il fischio di avvio della competizione e delle tantissime partite in programma. Anche oggi non mancheranno le sfide di fondamentale importanza e ricche di emozioni, almeno sula carta. E tra queste spicca specialmente quella che vedrà coinvolti il Napoli di Rudi Garcia e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Per quanto riguarda i partenopei campioni d’Italia in carica e la loro formazione, in campo scenderà Meret tra i pali. Il quartetto difensivo sarà invece composto da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo vedremo invece Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco occhio poi a Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, il tridente delle meraviglie.

Passiamo adesso al Sassuolo. La probabile formazione vedrà tra i pali Consigli. In difesa Dionisi schiererà Toljan, Erlic, Viti e Vina. Nella zona centrale del campo troveremo poi Maxime Lopez ed Henrique in mediana. Dietro l’unica punta, Pinamonti, spazio a Defrel, Bajrami e Laurienté. Vedremo dunque chi la spunterà tra gli azzurri e i neroverdi, con i padroni di casa nettamente favoriti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia Indisponibili: – Squalificati: – SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi Indisponibili: Alvarez Squalificati:

CALENDARIO NAPOLI-SASSUOLO

Domenica 27 agosto

Ore 20.45 Napoli-Sassuolo– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-SASSUOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI NAPOLI-SASSUOLO

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

Foto: LaPresse